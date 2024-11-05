مستعمرون يحرقون مركبة في تجمع بدوي الرأس شرق رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أحرق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، مركبة لأحد المواطنين في تجمع بدوي "الرأس" شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين تسللوا إلى التجمع البدوي بمنطقة "الرأس" بين قريتي المغير وكفر مالك، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن مصطفى محمد كعابنة، وخطوا شعارات عنصرية.

وأشارت المصادر، إلى أن المستعمرين اعتدوا سابقا على عائلة كعابنة، ما أدى إلى كسر يد زوجته.

وكان عددا من المستعمرين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا نحو 20 مركبة، فيما أتت النيران على واجهات البنايات السكنية بالمنطقة، كما أحرقوا مركبة في بلدة دير دبوان شرق رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدار استنادي.