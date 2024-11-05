مستعمرون يحرقون مركبة في تجمع بدوي الرأس شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أحرق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، مركبة لأحد المواطنين في تجمع بدوي "الرأس" شرق مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين تسللوا إلى التجمع البدوي بمنطقة "الرأس" بين قريتي المغير وكفر مالك، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن مصطفى محمد كعابنة، وخطوا شعارات عنصرية.
وأشارت المصادر، إلى أن المستعمرين اعتدوا سابقا على عائلة كعابنة، ما أدى إلى كسر يد زوجته.
وكان عددا من المستعمرين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا نحو 20 مركبة، فيما أتت النيران على واجهات البنايات السكنية بالمنطقة، كما أحرقوا مركبة في بلدة دير دبوان شرق رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدار استنادي.
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