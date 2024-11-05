Tuesday, 05 November 2024 01:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يحرقون مركبة في تجمع بدوي الرأس شرق رام الله

11/5/2024 5:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أحرق مستعمرون، اليوم الثلاثاء، مركبة لأحد المواطنين في تجمع بدوي "الرأس" شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين تسللوا إلى التجمع البدوي بمنطقة "الرأس" بين قريتي المغير وكفر مالك، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن مصطفى محمد كعابنة، وخطوا شعارات عنصرية.

وأشارت المصادر، إلى أن المستعمرين اعتدوا سابقا على عائلة كعابنة، ما أدى إلى كسر يد زوجته.

وكان عددا من المستعمرين هاجموا المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وأحرقوا نحو 20 مركبة، فيما أتت النيران على واجهات البنايات السكنية بالمنطقة، كما أحرقوا مركبة في بلدة دير دبوان شرق رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على جدار استنادي.

MENAFN05112024000205011050ID1108851950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث