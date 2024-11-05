الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم مصاب، وطفل.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، رافقها عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين، وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، تحديدا

في محافظة طوباس.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألف و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.