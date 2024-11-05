الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم مصاب، وطفل.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وجنين، رافقها عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين، وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، تحديدا
في محافظة طوباس.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألف و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.
ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.
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