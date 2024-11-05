تشييع جثمان الشهيد هاني بني عودة في بلدة طمون

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طوباس / PNN - شيع أهالي بلدة طمون، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد هاني بني عودة، الذي ارتقى بعد حصاره داخل منزل في البلدة.
وانطلق موكب تشييع الشهيد من مستشفى طوباس التركي الحكومي باتجاه مسقط راسه بلدة طمون، في مسيرة ردد خلالها المشيعون شعارات غاضبة، منددين بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة وغزة.
ونقل جثمان الشهيد بني عودة إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم أداء صلاة الجنازة عليه
ومواراته الثرى في مقبرة عائلته.
يذكر، أن الشهيد هاني علي بني عودة استشهد، فجر اليوم، بعد حصاره داخل منزل من قبل قوات الاحتلال وإطلاق قذائف "انيرجا" باتجاه المنزل، حيث عثر المواطنون على جثمان الشهيد (أشلاء) داخل المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال من محيطه.
كما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بوجود شهيد ثان استشهد خلال اقتحام بلدة طمون فجر اليوم، ولم تعرف هويته،
واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه.
وأشار مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن الشهيد هاني علي بني عودة (٥٢ عاما)، هو أسير محرر اعتقل خلال الانتفاضتين الأولى والثانية وأمضى سبع سنوات في سجون الاحتلال.
وأوضح أن قوات الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة كانت تحاول اعتقاله، وخلال ذلك تم اعتقال زوجته وشقيقه أكثر من مرة للضغط عليه لتسليم نفسه.
MENAFN05112024000205011050ID1108851948
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.