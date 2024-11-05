تشييع جثمان الشهيد هاني بني عودة في بلدة طمون

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN - شيع أهالي بلدة طمون، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد هاني بني عودة، الذي ارتقى بعد حصاره داخل منزل في البلدة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من طوباس التركي الحكومي باتجاه مسقط راسه بلدة طمون، في مسيرة ردد خلالها المشيعون شعارات غاضبة، منددين بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة وغزة.

ونقل جثمان الشهيد بني عودة إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم أداء صلاة الجنازة عليه

ومواراته الثرى في مقبرة عائلته.

يذكر، أن الشهيد هاني علي بني عودة استشهد، فجر اليوم، بعد حصاره داخل منزل من قبل قوات الاحتلال وإطلاق قذائف "انيرجا" باتجاه المنزل، حيث عثر المواطنون على جثمان الشهيد (أشلاء) داخل المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال من محيطه.

كما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بوجود شهيد ثان استشهد خلال اقتحام بلدة طمون فجر اليوم، ولم تعرف هويته،

واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

وأشار مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن الشهيد هاني علي بني عودة (٥٢ عاما)، هو أسير محرر اعتقل خلال الانتفاضتين الأولى والثانية وأمضى سبع سنوات في سجون الاحتلال.

وأوضح أن قوات الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة كانت تحاول اعتقاله، وخلال ذلك تم اعتقال زوجته وشقيقه أكثر من مرة للضغط عليه لتسليم نفسه.