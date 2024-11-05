بالفيديو.. مصرع لاعب وإصابة 5 ضربتهم صاعقة في مباراة لكرة القدم

(MENAFN
- Amman Net) وثقت مشاهد مصورة تداولتها منصات وحسابات محلية في البيرو، أمس الأحد، لحظة ضرب صاعقة برق لأرضية ملعب "كوتو كوتو"، خلال مباراة
كرة قدم للهواة في تشيلكا، أودت بحياة لاعب
وإصابة 5 آخرين.
وأظهر المقطع سقوط نحو 6 لاعبين على أرض الملعب إثر صاعقة البرق، فيما أكد حساب بيروفي متخصص بالأرصاد الجوية أن الصاعقة ضربت الملعب وقتلت لاعبا على الفور.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن المدافع خوسيه هوغو فقد حياته بسبب الصاعقة، فيما أصيب حارس المرمى "خوان تشوكا" وحالته حرجة بالإضافة لـ4 لاعبين آخرين يرقدون في المستشفى، كما أظهرت المشاهد المتداولة أن صاعقة البرق ضربت اللاعبين لحظة خروجهم من أرضية الملعب فور قرار الحكم بتعليق المباراة بسبب الطقس في الدقيقة 23 للمباراة.
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