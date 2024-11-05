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بالفيديو.. مصرع لاعب وإصابة 5 ضربتهم صاعقة في مباراة لكرة القدم

11/5/2024 5:09:54 AM
(MENAFN- Amman Net) وثقت مشاهد مصورة تداولتها منصات وحسابات محلية في البيرو، أمس الأحد، لحظة ضرب صاعقة برق لأرضية ملعب "كوتو كوتو"، خلال مباراة كرة قدم للهواة في تشيلكا، أودت بحياة لاعب وإصابة 5 آخرين.

وأظهر المقطع سقوط نحو 6 لاعبين على أرض الملعب إثر صاعقة البرق، فيما أكد حساب بيروفي متخصص بالأرصاد الجوية أن الصاعقة ضربت الملعب وقتلت لاعبا على الفور.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المدافع خوسيه هوغو فقد حياته بسبب الصاعقة، فيما أصيب حارس المرمى "خوان تشوكا" وحالته حرجة بالإضافة لـ4 لاعبين آخرين يرقدون في المستشفى، كما أظهرت المشاهد المتداولة أن صاعقة البرق ضربت اللاعبين لحظة خروجهم من أرضية الملعب فور قرار الحكم بتعليق المباراة بسبب الطقس في الدقيقة 23 للمباراة.

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