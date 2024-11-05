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السعودية نوف المروعي رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا

11/5/2024 5:01:08 AM
(MENAFN- Asdaf News) عيّنت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا، الأستاذة نوف المروعي، رئيسة اللجنة السعودية لليوغا رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية السادس والذي استضافته مدينة دبي برعاية اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ووزارة الرياضة الإماراتية بحضور رؤساء وممثلين عن الاتحادات الوطنية من 13 دولة.

وأعربت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا عن سعادتها بالثقة التي حظيت بها بالإجماع من جانب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا بعد تعيينها رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا، مؤكدة أن هذا الاختيار يعود إلى ريادة السعودية الرياضية ورفعت الشكر والامتنان والتقدير، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على ما يوليانه من دعم سخي ولا محدود للرياضة السعودية وبالأخص الرياضة النسائية بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

الوسوم#اللجنة السعودية لليوغا #رياضة اليوغا #نوف المروعي الاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا

MENAFN05112024007116015312ID1108851909

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