كاثي باسيفيك تحتفي بإطلاق رحلة ركاب مباشرة بين هونغ كونغ والرياض

MENAFN - Asdaf News) أعلنت كاثي باسيفيك، شركة الطيران الرائدة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، عن تسيير رحلات مباشرة بين هونغ كونغ والرياض اعتباراً من يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، في خطوة تمنح عملاء الشركة في هونغ كونغ وجميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ فرصة رائعة لاستكشاف عاصمة المملكة العربية السعودية ومركزها المالي الرائد، فضلاً عن التعرّف على العروض الثقافية التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط. كما تربط هذه الرحلات المزيد من العملاء في منطقة الشرق الأوسط بهونغ كونغ وبر الصين الرئيسي وغيرها.

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز شبكة كاثي باسيفيك في هذه المنطقة المهمة، كما تلعب دوراً محورياً في ترسيخ العلاقات التجارية والثقافية بين هونغ كونغ، المدينة الأم للشركة، والدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

واحتفت كاثي باسيفيك بإطلاق الرحلة الجديدة خلال حفلٍ رسمي أقيم في مطار هونغ كونغ الدولي بضيافة باتريك هيلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاثي باسيفيك، ولافينيا لاو، الرئيسة التنفيذية لشؤون العملاء والعمليات التجارية لدى كاثي باسيفيك.

كما حضرت الحفل مجموعة مرموقة من الضيوف، بمن فيهم بول تشان مو بو، السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والذي سافر إلى الرياض على رأس وفدٍ يضم ما يزيد عن 100 من قادة قطاعات المال والأعمال وتكنولوجيا المعلومات من هونغ كونغ. وضمت قائمة الحضور أيضاً كلاً من سعادة حمد الجبرين، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ وجيفري لام، العضو غير الرسمي في المجلس التنفيذي؛ وفيفيان تشيونغ، الرئيسة التنفيذية بالإنابة والرئيسة التنفيذية للعمليات في هيئة المطارات في هونغ كونغ؛ ولورانس لي، رئيس مجلس تطوير الخدمات المالية؛ ونيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق.