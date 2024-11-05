كاثي باسيفيك تحتفي بإطلاق رحلة ركاب مباشرة بين هونغ كونغ والرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت كاثي باسيفيك، شركة الطيران الرائدة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، عن تسيير رحلات ركاب
مباشرة بين هونغ كونغ والرياض اعتباراً من يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، في خطوة تمنح عملاء الشركة في هونغ كونغ وجميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ فرصة رائعة لاستكشاف عاصمة المملكة العربية السعودية ومركزها المالي الرائد، فضلاً عن التعرّف على العروض الثقافية التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط. كما تربط هذه الرحلات المزيد من العملاء في منطقة الشرق الأوسط بهونغ كونغ وبر الصين الرئيسي وغيرها.
وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز شبكة كاثي باسيفيك في هذه المنطقة المهمة، كما تلعب دوراً محورياً في ترسيخ العلاقات التجارية والثقافية بين هونغ كونغ، المدينة الأم للشركة، والدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.
واحتفت كاثي باسيفيك بإطلاق الرحلة الجديدة خلال حفلٍ رسمي أقيم في مطار هونغ كونغ الدولي بضيافة باتريك هيلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاثي باسيفيك، ولافينيا لاو، الرئيسة التنفيذية لشؤون العملاء والعمليات التجارية لدى كاثي باسيفيك.
كما حضرت الحفل مجموعة مرموقة من الضيوف، بمن فيهم بول تشان مو بو، السكرتير المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والذي سافر إلى الرياض على رأس وفدٍ يضم ما يزيد عن 100 من قادة قطاعات المال والأعمال وتكنولوجيا المعلومات من هونغ كونغ. وضمت قائمة الحضور أيضاً كلاً من سعادة حمد الجبرين، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ وجيفري لام، العضو غير الرسمي في المجلس التنفيذي؛ وفيفيان تشيونغ، الرئيسة التنفيذية بالإنابة والرئيسة التنفيذية للعمليات في هيئة المطارات في هونغ كونغ؛ ولورانس لي، رئيس مجلس تطوير الخدمات المالية؛ ونيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق.
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