باحثون يابانيون يطلقون أول قمر صناعي خشبي في العالم

(MENAFN
) أطلق الباحثون اليابانيون يوم الثلاثاء القمر الصناعي "ليجنوسات"، وهو أول قمر صناعي خشبي في العالم، في تجربة تهدف إلى استكشاف إمكانية استخدام الخشب في المهمات الفضائية المستقبلية، بما في ذلك تلك المتجهة إلى القمر والمريخ. تهدف هذه التجربة إلى دراسة ما إذا كان الخشب، كموارد متجددة ومتوفرة، يمكن أن يلعب دوراً في استكشاف الفضاء وبناء المستوطنات.
تم تطوير قمر ليجنوسات الصناعي بواسطة فريق من جامعة كيوتو بالتعاون مع شركة "سوميتومو فورستري" للبناء. من المقرر أن ينقل القمر الصناعي إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة صاروخ من شركة "سبيس إكس"، وسيتم إطلاقه لاحقاً إلى مدار يبعد حوالي 400 كيلومتر عن سطح الأرض، مما سيسمح للباحثين بمراقبة قدرة الخشب على تحمل الظروف الفضائية.
على الرغم من صغر حجمه، إذ يقارب حجم راحة اليد، فإن ليجنوسات يهدف إلى إثبات قدرة المواد المتجددة على التكيف والصمود في الفضاء. مع تزايد الاهتمام بوجود بشري طويل الأمد خارج الأرض، قد يوفر الخشب، كمورد مستدام، إمكانيات جديدة للبناء والدعم الحياتي في الفضاء.
يقود المشروع رائد الفضاء تاكاو دوي، الذي يرى أن الخشب قد يصبح أساسياً في بناء المستوطنات الفضائية. ووفقاً لوكالة رويترز، فإن هذا المشروع جزء من رؤية طويلة الأمد تمتد لـ50 عاماً، تتضمن زراعة الأشجار وإنشاء مبانٍ خشبية على القمر والمريخ، شريطة أن يثبت الخشب نفسه كمواد بناء صالحة في البيئات الفضائية.
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