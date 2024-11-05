تراجع أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط قليلاً ،اليوم الثلاثاء، ترقبًا للانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد ارتفاعها أكثر من 2 بالمئة في الجلسة الماضية عقب تأجيل "أوبك+" خطط زيادة الإنتاج في كانون الأول، وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات.



وبحسب وكالة"بلومبيرغ "للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا لتصل إلى 74.93 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا مسجلاً 71.33 دولار للبرميل.