تراجع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجعت أسعار النفط قليلاً ،اليوم الثلاثاء، ترقبًا للانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد ارتفاعها أكثر من 2 بالمئة في الجلسة الماضية عقب تأجيل "أوبك+" خطط زيادة الإنتاج في كانون الأول، وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات.
وبحسب وكالة"بلومبيرغ "للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا لتصل إلى 74.93 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا مسجلاً 71.33 دولار للبرميل.
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