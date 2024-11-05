طيران راين إير منخفض التكاليف يعود إلى عمّان الشهر المقبل

وقعت الحكومة، ممثلة بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ملحقًا للاتفاقية الموقعة مع شركة طيران "راين إير" (Ryan Air) لإعادة تشغيل الرحلات إلى مدينة عمّان، وذلك ضمن بند تحسين ربط الأردن مع الدول المستهدفة لقطاع السياحة.



ووفق تقرير الربع الثالث من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، فإن رحلات طيران "راين إير" إلى عمّان ستكون للموسم الشتوي الحالي 2024/2025، وتحديدًا بداية شهر كانون الأول 2024، من 6 وجهات مختلفة.



كما عاد تشغيل الخط الجوي من مدينة باريس إلى عمان منذ بداية شهر أيلول 2024، بالنسبة لرحلات شركة "ترانسافيا فرنسا" (Transavia).



وتتجه هيئة تنشيط السياحة إلى توقيع مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة الطيران الإثيوبية التي تشغل رحلات منتظمة من مدينة أديس أبابا الإثيوبية إلى مدينة عمّان بواقع 7 رحلات أسبوعية، بحيث تتضمن مذكرة التفاهم استضافة رحلات تعريفية للأردن من إثيوبيا وكينيا ورواندا والبرازيل، بالإضافة إلى حملات تسويقية مشتركة.



تحديات السياحة في الأردن



لا يزال القطاع السياحي في الأردن يواجه تحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، إذ انخفض عدد الزوار للمملكة لنهاية أيلول بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض الدخل السياحي لنفس الفترة بنسبة 4.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وكانت نسبة الانخفاض الأكبر في عدد الزوار من السياح الأجانب، مما أدى إلى تأثر المناطق التي تعتمد على السياح الأجانب مثل البتراء والعقبة ووادي رم ومأدبا، كما تأثرت الأنشطة السياحية التي تعتمد على السياح الأجانب مثل مكاتب السياحة والفنادق والأدلاء.



وتراجع عدد زوار البتراء بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى تدني الإيرادات العامة، وبلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 10% مقارنة بـ 44% لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ عدد إغلاقات الفنادق في لواء البتراء 23 من أصل 84، وعدد الغرف المغلقة 848 غرفة من أصل 3,742 غرفة فندقية.



كما تراجع عدد القادمين على متن الطيران منخفض التكاليف والمنتظم والمتعاقد معه بنسبة تقريبية 51% منذ بداية العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغ عدد الركاب القادمين إلى عمان على متن رحلات شركات الطيران منخفض التكاليف 38 ألف راكب خلال الربع الثالث من عام 2024، بنسبة 64% أقل مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، علمًا بأنه تم تشغيل 10 خطوط بدلاً من 19 خطًا من قبل 3 شركات بدلاً من 4 شركات.



بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف جميع رحلات شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية (United Airlines) من واشنطن إلى عمان منذ شهر آب 2024، كما تم تأجيل توقيع اتفاقية مع شركة طيران الجزيرة لتسيير رحلات من الكويت إلى مدينة العقبة للموسم الشتوي لعام 2024-2025.



ولا تزال عمليات جميع شركات الطيران منخفض التكاليف إلى العقبة متوقفة منذ بداية العام، باستثناء شركة "ويز إير" (Wizzair) من أبوظبي، والتي شكلت تراجعًا بنسبة 5.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.



كما جرى تأجيل إطلاق التذاكر الإلكترونية حتى نهاية العام، بالإضافة إلى تأخر في إجراءات طرح عطاء عدد من المتاحف لأمور تتعلق بتوافق التصاميم مع المتطلبات الفنية.



تطوير المواقع الأثرية والسياحية



وجرى إدراج موقع أم الجمال الأثري الأردني، والذي يقع ضمن محافظة المفرق، على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي (UNESCO World Heritage List) في تموز 2024.



وجرى إعداد خطة شاملة لإدارة الموقع، تعمل على ضمان حماية الموقع والحفاظ عليه بشكل دائم، ودعم البحث الأثري والدراسات الأكاديمية والترويج له، وذلك من خلال الالتزام بمعايير اليونسكو والتوافق مع الأطر القانونية وإشراك أصحاب المصلحة وبناء القدرات المحلية مع الحفاظ على مرونة الخطة لتلبية الاحتياجات المستقبلية. وتم الانتهاء من إعداد الخطة الشمولية الاستراتيجية لقطاع السياحة لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي.



وانتهت الحكومة من أعمال صيانة وترميم موقع ذيبان الأثري وموقع مكاور الأثري في مأدبا، وتم الانتهاء من أعمال صيانة وترميم وتأهيل الكنيسة البيزنطية وموقع أيلا الإسلامي في العقبة.



بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية بين سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في شهر آب 2024، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة البتراء كوجهة سياحية عالمية مستدامة من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للموقع وتحسين الوصول وإدارة الزوار وضمان الحفاظ على القيمة الثقافية للموقع عبر تنفيذ مشاريع متعددة متعلقة بالبنية التحتية والسياحة والاستدامة على مدى أربع سنوات.



فيما يخص المشاريع المتعلقة بتوفير الخدمات للسياحة الدامجة في المواقع السياحية، بلغت نسبة إنجاز مشروع جبل القلعة 86% حتى أيلول 2024، ويتم العمل حاليًا على استكمال أعمال المدخل الرئيسي للموقع والتنسيق مع دائرة الآثار العامة بخصوص المادة التعليمية والنصوص العلمية لمحتوى جميع اللوحات.



تطوير المنتجات والتجارب



ووقعت الحكومة عقد اتفاقية لتطوير برنامج "البتراء في الليل" (Petra By Night) وذلك من خلال إضافة تجارب مثل تقنيات الصوت والضوء والخرائط ثلاثية الأبعاد والهولوغرام، بالإضافة إلى زيادة عدد الليالي إلى خمسة أيام أسبوعيًا بهدف تحسين تجربة الزائر وزيادة الإيرادات.



كما جرى توقيع اتفاقية بين سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ومستثمر لتطوير أول منتجع سياحي بيئي في البتراء على مساحة 34 دونمًا، ويضم المنتجع 18 شاليه بيئيًا ومطاعم ومرافق لياقة واستجمام وبرك سباحة خارجية، وجرى اعتماد 27 مسارًا سياحيًا ضمن محمية البتراء الأثرية، بالإضافة إلى المسار الرئيسي في الموقع، والعمل جاري على اللوحات التفسيرية والإرشادية.



وبلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام ما يقارب 261 ألف مشارك، بنسبة نمو 113% عن نفس الفترة من عام 2023. واستفاد من البرنامج أكثر من 8 آلاف حافلة مسيرة و157 مكتبًا و109 مطاعم و69 فندقًا ومخيمًا.



الاستثمار السياحي



وفي الربع الثالث من العام الحالي، تم الانتهاء من حصر الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي في معظم المحافظات، والخروج بأفضل 21 فرصة استثمارية، ورفعها على موقع وزارة السياحة. كما تم ترخيص 24 فندقًا جديدًا، و121 مطعمًا سياحيًا، و16 متجرًا لتحف شرقية، و57 مكتبًا سياحيًا.



وجرى العمل على استهداف وجهات سياحية جديدة مثل روسيا من خلال التعاون مع ودعم شركة طيران الملكية الأردنية لتسيير طيران مباشر بين الأردن وروسيا. وتم المشاركة في تنظيم 7 مؤتمرات بحضور 985 مشاركًا دوليًا، محققًا أكثر من 3 آلاف ليلة فندقية.



وأطلقت حملات تسويقية مكثفة في دول الخليج العربي من خلال الحملة التسويقية "المعزب (2)"، مما زاد أعداد سياح المبيت من السعودية بنسبة 20% ومن دول الخليج بنسبة 17%.



ونفذت حملات تسويقية وترويجية متنوعة تشمل السياحة الدينية، التعليمية، العلاجية، وسياحة المغامرات، إلى جانب استضافة وفود دولية وتطوير منصات للترويج للأردن في أسواق جديدة.



وجرى دعم مهرجان الأردن العالمي للطعام (Jordan International Food Festival) بحضور ما يقارب 65 ألف زائر، والذي أقيم في العاصمة عمّان.-(المملكة)