طيران راين إير منخفض التكاليف يعود إلى عمّان الشهر المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت الحكومة،
ممثلة بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ملحقًا للاتفاقية الموقعة مع شركة
طيران "راين إير" (Ryan Air) لإعادة تشغيل الرحلات إلى مدينة عمّان،
وذلك ضمن بند تحسين ربط الأردن مع الدول المستهدفة لقطاع السياحة.
ووفق تقرير
الربع الثالث من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي،
فإن رحلات طيران "راين إير" إلى عمّان ستكون للموسم الشتوي الحالي
2024/2025، وتحديدًا بداية شهر كانون الأول 2024، من 6 وجهات مختلفة.
كما عاد تشغيل
الخط الجوي من مدينة باريس إلى عمان منذ بداية شهر أيلول 2024، بالنسبة لرحلات
شركة "ترانسافيا فرنسا" (Transavia).
وتتجه هيئة
تنشيط السياحة إلى توقيع مذكرة تفاهم (MOU) مع شركة الطيران الإثيوبية التي تشغل
رحلات منتظمة من مدينة أديس أبابا الإثيوبية إلى مدينة عمّان بواقع 7 رحلات
أسبوعية، بحيث تتضمن مذكرة التفاهم استضافة رحلات تعريفية للأردن من إثيوبيا
وكينيا ورواندا والبرازيل، بالإضافة إلى حملات تسويقية مشتركة.
تحديات السياحة
في الأردن
لا يزال القطاع
السياحي في الأردن يواجه تحديات بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، إذ انخفض عدد
الزوار للمملكة لنهاية أيلول بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع
انخفاض الدخل السياحي لنفس الفترة بنسبة 4.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام
الماضي. وكانت نسبة الانخفاض الأكبر في عدد الزوار من السياح الأجانب، مما أدى إلى
تأثر المناطق التي تعتمد على السياح الأجانب مثل البتراء والعقبة ووادي رم ومأدبا،
كما تأثرت الأنشطة السياحية التي تعتمد على السياح الأجانب مثل مكاتب السياحة
والفنادق والأدلاء.
وتراجع عدد زوار
البتراء بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما أدى إلى تدني الإيرادات
العامة، وبلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 10% مقارنة بـ 44% لنفس الفترة من عام
2023. كما بلغ عدد إغلاقات الفنادق في لواء البتراء 23 من أصل 84، وعدد الغرف
المغلقة 848 غرفة من أصل 3,742 غرفة فندقية.
كما تراجع عدد
القادمين على متن الطيران منخفض التكاليف والمنتظم والمتعاقد معه بنسبة تقريبية
51% منذ بداية العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغ عدد الركاب القادمين
إلى عمان على متن رحلات شركات الطيران منخفض التكاليف 38 ألف راكب خلال الربع
الثالث من عام 2024، بنسبة 64% أقل مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، علمًا بأنه تم
تشغيل 10 خطوط بدلاً من 19 خطًا من قبل 3 شركات بدلاً من 4 شركات.
بالإضافة إلى
ذلك، تم إيقاف جميع رحلات شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية (United Airlines) من واشنطن إلى عمان منذ شهر آب 2024، كما تم
تأجيل توقيع اتفاقية مع شركة طيران الجزيرة لتسيير رحلات من الكويت إلى مدينة
العقبة للموسم الشتوي لعام 2024-2025.
ولا تزال عمليات
جميع شركات الطيران منخفض التكاليف إلى العقبة متوقفة منذ بداية العام، باستثناء
شركة "ويز إير" (Wizzair) من أبوظبي، والتي شكلت تراجعًا بنسبة
5.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
كما جرى تأجيل
إطلاق التذاكر الإلكترونية حتى نهاية العام، بالإضافة إلى تأخر في إجراءات طرح
عطاء عدد من المتاحف لأمور تتعلق بتوافق التصاميم مع المتطلبات الفنية.
تطوير المواقع
الأثرية والسياحية
وجرى إدراج موقع
أم الجمال الأثري الأردني، والذي يقع ضمن محافظة المفرق، على قائمة اليونسكو
لمواقع التراث العالمي (UNESCO World Heritage List) في تموز 2024.
وجرى إعداد خطة
شاملة لإدارة الموقع، تعمل على ضمان حماية الموقع والحفاظ عليه بشكل دائم، ودعم
البحث الأثري والدراسات الأكاديمية والترويج له، وذلك من خلال الالتزام بمعايير
اليونسكو والتوافق مع الأطر القانونية وإشراك أصحاب المصلحة وبناء القدرات المحلية
مع الحفاظ على مرونة الخطة لتلبية الاحتياجات المستقبلية. وتم الانتهاء من إعداد
الخطة الشمولية الاستراتيجية لقطاع السياحة لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي.
وانتهت الحكومة
من أعمال صيانة وترميم موقع ذيبان الأثري وموقع مكاور الأثري في مأدبا، وتم
الانتهاء من أعمال صيانة وترميم وتأهيل الكنيسة البيزنطية وموقع أيلا الإسلامي في
العقبة.
بالإضافة إلى
ذلك، تم توقيع اتفاقية بين سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي والوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية (USAID) في شهر آب 2024، والتي تهدف إلى تعزيز
مكانة البتراء كوجهة سياحية عالمية مستدامة من خلال زيادة القدرة الاستيعابية
للموقع وتحسين الوصول وإدارة الزوار وضمان الحفاظ على القيمة الثقافية للموقع عبر
تنفيذ مشاريع متعددة متعلقة بالبنية التحتية والسياحة والاستدامة على مدى أربع
سنوات.
فيما يخص
المشاريع المتعلقة بتوفير الخدمات للسياحة الدامجة في المواقع السياحية، بلغت نسبة
إنجاز مشروع جبل القلعة 86% حتى أيلول 2024، ويتم العمل حاليًا على استكمال أعمال
المدخل الرئيسي للموقع والتنسيق مع دائرة الآثار العامة بخصوص المادة التعليمية
والنصوص العلمية لمحتوى جميع اللوحات.
تطوير المنتجات
والتجارب
ووقعت الحكومة
عقد اتفاقية لتطوير برنامج "البتراء في الليل"
(Petra By Night) وذلك
من خلال إضافة تجارب مثل تقنيات الصوت والضوء والخرائط ثلاثية الأبعاد
والهولوغرام، بالإضافة إلى زيادة عدد الليالي إلى خمسة أيام أسبوعيًا بهدف تحسين
تجربة الزائر وزيادة الإيرادات.
كما جرى توقيع
اتفاقية بين سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ومستثمر لتطوير أول منتجع سياحي
بيئي في البتراء على مساحة 34 دونمًا، ويضم المنتجع 18 شاليه بيئيًا ومطاعم ومرافق
لياقة واستجمام وبرك سباحة خارجية، وجرى اعتماد 27 مسارًا سياحيًا ضمن محمية
البتراء الأثرية، بالإضافة إلى المسار الرئيسي في الموقع، والعمل جاري على اللوحات
التفسيرية والإرشادية.
وبلغ عدد
المشاركين في برنامج "أردننا جنة" حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام
ما يقارب 261 ألف مشارك، بنسبة نمو 113% عن نفس الفترة من عام 2023. واستفاد من
البرنامج أكثر من 8 آلاف حافلة مسيرة و157 مكتبًا و109 مطاعم و69 فندقًا ومخيمًا.
الاستثمار
السياحي
وفي الربع
الثالث من العام الحالي، تم الانتهاء من حصر الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي
في معظم المحافظات، والخروج بأفضل 21 فرصة استثمارية، ورفعها على موقع وزارة
السياحة. كما تم ترخيص 24 فندقًا جديدًا، و121 مطعمًا سياحيًا، و16 متجرًا لتحف
شرقية، و57 مكتبًا سياحيًا.
وجرى العمل على
استهداف وجهات سياحية جديدة مثل روسيا من خلال التعاون مع ودعم شركة طيران الملكية
الأردنية لتسيير طيران مباشر بين الأردن وروسيا. وتم المشاركة في تنظيم 7 مؤتمرات
بحضور 985 مشاركًا دوليًا، محققًا أكثر من 3 آلاف ليلة فندقية.
وأطلقت حملات
تسويقية مكثفة في دول الخليج العربي من خلال الحملة التسويقية "المعزب
(2)"، مما زاد أعداد سياح المبيت من السعودية بنسبة 20% ومن دول الخليج بنسبة
17%.
ونفذت حملات
تسويقية وترويجية متنوعة تشمل السياحة الدينية، التعليمية، العلاجية، وسياحة
المغامرات، إلى جانب استضافة وفود دولية وتطوير منصات للترويج للأردن في أسواق
جديدة.
وجرى دعم مهرجان
الأردن العالمي للطعام (Jordan International Food Festival) بحضور ما يقارب 65 ألف زائر، والذي
أقيم في العاصمة عمّان.-(المملكة)
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