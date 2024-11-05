كم من الوقت سيستغرق إعلان الفائز بين ترمب وهاريس؟

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، يتطلع الأمريكيون والعالم إلى معرفة نتائج المنافسة بين المرشحين الجمهوري دونالد والديمقراطية كمالا هاريس، والتي قد لا تكون واضحة بمجرد انتهاء عملية التصويت في 5 نوفمبر. في ظل المنافسة الشديدة المتوقعة، خاصة في الولايات الحاسمة مثل بنسلفانيا، كارولاينا الشمالية، جورجيا، أريزونا، نيفادا، ويسكونسن وميشيغان، قد تحتاج العملية الانتخابية إلى أيام أو حتى أسابيع قبل إعلان الفائز الرسمي، وفقًا لتقرير IANS.

وبالعادة يقر المرشح الذي يخسر الانتخابات بالهزيمة حتى قبل الإعلان الرسمي للنتائج إذا كانت النتيجة واضحة. لكن ترامب لم يعترف بخسارته حتى بعد أربع سنوات من هزيمته أمام الرئيس جو بايدن في عام 2020.، وفقا لموقع "ايكونوميك تايمز".



السيناريوهات المحتملة



إذا تمكن أحد المرشحين من تحقيق انتصار واسع في معظم الولايات الحاسمة، قد يُعرف الفائز بسرعة. لكن في حال كانت النتائج ضيقة والفروقات في نسب الأصوات بين ترمب وهاريس ضئيلة، خاصة في بنسلفانيا حيث تشير التوقعات إلى تقدم طفيف لترمب بفارق 0.4%، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لتحليل وفرز الأصوات بدقة.



الانتخابات الأمريكية لا تُحسم بالتصويت الشعبي، بل من خلال المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتًا، موزعة على الولايات بحسب الكثافة السكانية. في جميع الولايات تقريباً، يحصل المرشح الفائز بأغلبية الأصوات الشعبية في الولاية على جميع أصواتها الانتخابية.

ويعود هذا النظام إلى التوازن بين الولايات، حيث يمكن للمرشح الفوز بأغلبية التصويت الشعبي العام لكنه يخسر الانتخابات إذا لم يحصل على العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي، كما حدث في 2016 حين فازت هيلاري كلينتون بأكثر من 3 ملايين صوت شعبي عن ترمب، لكنها خسرت بعد حصوله على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 227 لكلينتون.



التحديات القانونية

تستعد الفرق القانونية لكلا المرشحين لتحدي النتائج في حال كانت متقاربة، مما يزيد من احتمال تأخر إعلان النتائج الرسمية. تشير التقارير إلى أن دونالد ترمب لن يتردد في الطعن إذا خسر، بناءً على تجاربه السابقة في الانتخابات، بينما قد تلجأ هاريس أيضًا للخيارات القانونية في حال كانت النتائج متقاربة جدًا. وهذا سيعتمد على أصوات الناخبين بالمراسلة والتي تتفاوت من ولاية إلى أخرى في إجراءاتها ومواعيد فرزها.



دور الهيئة الفيدرالية

تزيد تعقيدات أخرى من عملية الفرز وإعلان النتائج، إذ لا تشرف هيئة وطنية على الانتخابات الأمريكية، بل تدير كل ولاية الانتخابات وفقًا لنظمها وإجراءاتها المختلفة. لذلك، تختلف أوقات إغلاق مراكز الاقتراع وجدوليات فرز الأصوات في الولايات. ولا يتولى المجلس الفيدرالي للانتخابات سوى قوانين تمويل الحملات، ولا يدير الانتخابات نفسها، مما يضيف مزيدًا من العوامل التي قد تؤخر النتائج.



موعد إعلان النتائج المحتمل

إذا كانت النتائج الأولية واضحة بما يكفي ولم تكن الفروق ضيقة، قد يتمكن الأميركيون من معرفة الاتجاه العام في الانتخابات بحلول منتصف الليل في نيويورك. قد تبدأ وسائل الإعلام بتقديم مؤشرات أولية نحو الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، بعد إغلاق صناديق الاقتراع في بنسلفانيا.



لكن النتائج الرسمية قد تتأخر بسبب الطعون القانونية، خاصة في الولايات التي يتوقع أن تشهد منافسة شديدة.



ولدى حكام الولايات حتى 11 ديسمبر لتقديم“شهادات التثبت” - وهي النتائج الرسمية لأصوات المجمع الانتخابي - إلى كولين شوجان، مسؤولة الأرشيف الوطني الأمريكي. ويجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في عواصم ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم الرئاسية يوم 17 ديسمبر، وهو الموعد الذي تحدده القوانين للقاء المجمع.



وفي ظل هذه التعقيدات والتحديات المتوقعة، من الممكن أن تحتاج الولايات المتحدة لعدة أسابيع حتى يُعلن الفائز النهائي في سباق الرئاسة.