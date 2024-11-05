أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي

MENAFN - Al Watan) في أجواء تملؤها الألفة وروح الانتماء، اجتمع أطفال اليمن بأزيائهم التراثية البديعة خلال فعاليات "أيام اليمن" في حديقة السويدي، حيث استطاعوا، ببراءتهم وأناقة أزيائهم التقليدية، أن ينقلوا تراث اليمن العريق إلى الحضور من مختلف الجنسيات ضمن مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي".

وبأزياء تفيض بالألوان والزخارف التقليدية، أطل الأطفال بملابس تعكس التنوع الثقافي لليمن؛ من "المعوز" الذي يرتديه الأولاد والمزين بخطوط وألوان نابضة، إلى الفساتين المطرزة التي ترتديها البنات وتمثل مناطق متنوعة من اليمن، مثل صنعاء وتعز وحضرموت، إذ حملت هذه الملابس تفاصيل دقيقة تعكس خصوصية الثقافة اليمنية، حيث أصبحت ألوان الأزياء التقليدية لغة تعبر عن عمق الانتماء وامتداد الجذور.

وقدمت الفعاليات للأطفال فرصة خاصة للتعبير عن فخرهم بجذورهم من خلال مشاركتهم في العروض التراثية والرقصات الشعبية، التي أبهرت الزوار وجعلت الأطفال نجوم المشهد وسط حضور لافت للعائلات اليمنية التي وقفت تلتقط الصور لأطفالها وتشاركهم لحظات الفرحة، كما احتشد الجمهور لالتقاط الصور مع الأطفال الذين ارتسمت على وجوههم ابتسامات عفوية، تعكس عفوية الطفولة وجمال الاندماج في ثقافة اليمن.

وأبرزت هذه الأجواء التفاعلية التمازج بين الأطفال وزوار الفعالية من السعوديين والمقيمين من ثقافات مختلفة، في مشهد يعزز روح التعايش والانفتاح الذي تعكسه المبادرة، حيث قدم الأطفال خلال الفعالية تجسيدًا جميلاً للتراث اليمني، ليؤكدوا أن الهوية والثقافة يمكنهما العبور للأجيال القادمة، معبرين في ذات الوقت عن انسجامهم مع المجتمع السعودي، حيث باتت المملكة "وطنًا ثانيًا" يشمل الجميع بتراثهم وحكاياتهم الفريدة.