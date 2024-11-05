رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار

MENAFN - Al-Borsa News) أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المعدن الأصفر سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار والانتخابات الأمريكية.

وقال ميلاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد:“إن أسعار الذهب في السوق المحلي تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية “، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد بعض التذبذبات بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها المعدن النفيس عالميًا في الأسابيع الأخيرة، وأن هذه التغيرات تعتبر طبيعية في ظل العوامل الاقتصادية والسياسية الراهنة.

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وأوضح أن الذهب وسيلة آمنة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل، قائلاً:“ليس وسيلة للاستثمار القصير الأجل، بل هو مخزن للقيمة على المدى البعيد”.

وحول تأثير الانتخابات الأمريكية على أسعار الذهب، أوضح ميلاد“إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، باعتباره رجلًا اقتصاديًا، فمن المحتمل أن يسعى إلى دعم الدولار والاقتصاد الأمريكي، وهذا قد يؤثر سلبًا على أسعار الذهب، لكن التأثير لن يكون قويًا، بل ربما سيؤدي إلى توقف حدة الارتفاعات قليلاً”.

وأشار إلى أن التأثيرات الاقتصادية تحتاج إلى وقت طويل لتظهر بشكل كامل، فالرئيس الجديد لن يتولى منصبه رسميًا إلا في منتصف يناير المقبل مما يعني أن الأمور قد تستغرق وقتًا أطول لتتضح بشكل كامل .

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