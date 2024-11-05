رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المعدن الأصفر سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار والانتخابات الأمريكية.
وقال ميلاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد:“إن أسعار الذهب في السوق المحلي تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية “، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد بعض التذبذبات بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها المعدن النفيس عالميًا في الأسابيع الأخيرة، وأن هذه التغيرات تعتبر طبيعية في ظل العوامل الاقتصادية والسياسية الراهنة.
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وأوضح أن الذهب وسيلة آمنة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل، قائلاً:“ليس وسيلة للاستثمار القصير الأجل، بل هو مخزن للقيمة على المدى البعيد”.
وحول تأثير الانتخابات الأمريكية على أسعار الذهب، أوضح ميلاد“إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، باعتباره رجلًا اقتصاديًا، فمن المحتمل أن يسعى إلى دعم الدولار والاقتصاد الأمريكي، وهذا قد يؤثر سلبًا على أسعار الذهب، لكن التأثير لن يكون قويًا، بل ربما سيؤدي إلى توقف حدة الارتفاعات قليلاً”.
وأشار إلى أن التأثيرات الاقتصادية تحتاج إلى وقت طويل لتظهر بشكل كامل، فالرئيس الجديد لن يتولى منصبه رسميًا إلا في منتصف يناير المقبل مما يعني أن الأمور قد تستغرق وقتًا أطول لتتضح بشكل كامل .
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108851674
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