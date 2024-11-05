الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في 4 أسابيع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت الأسهم الصينية تعاملات اليوم الثلاثاء عند أعلى مستوى منذ 4 أسابيع، بعدما أعرب رئيس الوزراء“لي كيانج” عن ثقته في تعافي اقتصاد
بلاده.
ارتفع مؤشرا“شنغهاي المركب” بنسبة 2.32% إلى 3386 نقطة، و”سي إس آي 300′′ بنسبة 2.53% إلى 4044 نقطة، ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ جلسة الثامن من أكتوبر الماضي.
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وعلاوة على تجاوز“سي إس آي 300” المستوى النفسي الهام عند 4 آلاف نقطة، قفز مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 3.20% إلى 2047 نقطة، متجاوزاً حاجز الألفي نقطة.
وفي بورصة هونج كونج، زاد مؤشر“هانج سينج” بنسبة 2.14% أو ما يعادل 439 نقطة إلى 21007 نقاط.
جاء ذلك بدعم من تصريحات رئيس الوزراء“لي كيانج” في حفل افتتاح معرض الصين الدولي السنوي للواردات، التي أعرب فيها عن ثقته في قدرة ثاني أكبر اقتصادات العالم على الوصول لمستهدف النمو هذا العام.
تزامنت تصريحات“كيانج مع انعقاد اجتماع سنوي للجنة الدائمة في مجلس نواب الشعب، والتي تختص بإقرار برامج الإنفاق العام، ويعقد المستثمرون آمالاً كبيرة على إقرار اللجنة حزمة تحفيز مالي كبيرة هذا العام.
وعلى صعيد آخر، كشف مسح خاص أجرته“إس آند بي جلوبال” نمو نشاط القطاع الخدمي بالصين للشهر الحادي والعشرين على التوالي في أكتوبر، ما دفع الشركات إلى زيادة عمليات التوظيف.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية عند 7.1078 يوان .
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108851669
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