الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في 4 أسابيع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت الأسهم الصينية تعاملات اليوم الثلاثاء عند أعلى مستوى منذ 4 أسابيع، بعدما أعرب رئيس الوزراء“لي كيانج” عن ثقته في تعافي بلاده.

ارتفع مؤشرا“شنغهاي المركب” بنسبة 2.32% إلى 3386 نقطة، و”سي إس آي 300′′ بنسبة 2.53% إلى 4044 نقطة، ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ جلسة الثامن من أكتوبر الماضي.

موضوعاتعمال“بوينج” يوافقون على عرض الأجور الجديد وينهون الإضراب انخفاض الأسهم الأوروبية في أول أيام الانتخابات الأمريكية نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

وعلاوة على تجاوز“سي إس آي 300” المستوى النفسي الهام عند 4 آلاف نقطة، قفز مؤشر“شنتشن المركب” بنسبة 3.20% إلى 2047 نقطة، متجاوزاً حاجز الألفي نقطة.

وفي بورصة هونج كونج، زاد مؤشر“هانج سينج” بنسبة 2.14% أو ما يعادل 439 نقطة إلى 21007 نقاط.

جاء ذلك بدعم من تصريحات رئيس الوزراء“لي كيانج” في حفل افتتاح معرض الصين الدولي السنوي للواردات، التي أعرب فيها عن ثقته في قدرة ثاني أكبر اقتصادات العالم على الوصول لمستهدف النمو هذا العام.

تزامنت تصريحات“كيانج مع انعقاد اجتماع سنوي للجنة الدائمة في مجلس نواب الشعب، والتي تختص بإقرار برامج الإنفاق العام، ويعقد المستثمرون آمالاً كبيرة على إقرار اللجنة حزمة تحفيز مالي كبيرة هذا العام.

وعلى صعيد آخر، كشف مسح خاص أجرته“إس آند بي جلوبال” نمو نشاط القطاع الخدمي بالصين للشهر الحادي والعشرين على التوالي في أكتوبر، ما دفع الشركات إلى زيادة عمليات التوظيف.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية في سوق المعاملات الفورية عند 7.1078 يوان .

المصدر: