الانتهاء من تركيب نظام طاقة شمسية في الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي في القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - أعلن صندوق الاستثمار، والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تركيب نظام الطاقة الشمسية في الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي في بلدة العيزرية بمحافظة القدس.

جاء الإعلان خلال تسليم واستلام نظام الطاقة الشمسية في مقر الملجأ في العيزرية، بحضور التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، ونائب محافظ محافظة القدس، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار إياد جودة، وسفير الاتحاد الأوروبي ألكساندر ستوتمان، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والوطنية.

وأشارت الوزيرة حمد إلى أن المشروع يعزز التنمية الاجتماعية في القدس، مؤكدة أهمية التنسيق بين المؤسسات المحلية والدولية، لتلبية احتياجات المدينة، ومؤسساتها.

وأضافت أن مثل هذه المشاريع يعكس أهمية التعاون بين كافة المؤسسات من القطاع الخاص، والعام، والعمل الخيري، والمانحين من المؤسسات الدولية، حيث يعكس هذا التضافر توافقاً في الأهداف، التي تلبي الاحتياجات الكبيرة لهذه المؤسسات، خاصة في المناطق المهمشة، أو المستهدفة، مثل: محافظة القدس.

من جهته، أكد ممثل صندوق الاستثمار أهمية التركيز على المشاريع والمؤسسات المقدسية، دعماً لصمودها في وجه إجراءات الاحتلال، وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لمختلف شرائح المجتمع المقدسي.

وأشار إلى أن الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي يعتبر من أعرق المؤسسات المقدسية، حيث تأسس عام 1940، ويقدّم خدمات اجتماعية عظيمة، وصمد في وجه كل العقبات والتحديات التي فرضها الاحتلال.

وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منظومة متكاملة من التأثير، سواء من خلال محفظته الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق الأثر في مؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية، أو من خلال البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم وإسناد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية للصندوق.

وأكد

أن دعم الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي، يمثل نموذجاً لهذا التكامل حيث كان الصندوق قد قدّم دعماً مالياً للملجأ بهدف شراء غسالات بسعة 27 كيلو غرام للغسالة الواحدة، وذلك لاستيعاب الاحتياجات المتزايدة للملجأ.

وشدّد أشرف الأعور، وزير شؤون القدس، على أن الملجأ الخيري الأرثوذكسي العربي هو من المؤسسات الفلسطينية التي نفخر بوجودها، حيث يعمل على تقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في المحافظة، مؤكدا أن استمرارية هذه المؤسسة تعتبر مهمة جماعية، ونعمل على تعزيزها، وتطوير خدماتها.

من جانبه، أشار عبد الله صيام، نائب محافظ محافظة القدس، إلى أن المدينة تتعرض لهجمة غير مسبوقة من مختلف أجهزة الاحتلال، مما يجعل تعزيز صمود المؤسسات المقدسية من الأهداف السامية.

بدوره،

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين على استمرار دعم التنمية الفلسطينية، والوجود الفلسطيني داخل القدس الشرقية، وذلك من خلال سلسلة من المشاريع والمبادرات والبرامج التي يمولها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في فلسطين.



وأشاد في هذا الإطار بالشراكة الحقيقية مع صندوق الاستثمار الفلسطيني المستمرة منذ سنوات، والتي تخدم بشكل مباشر هذه الأهداف، وتخدم المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى.



يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

ويتضمن نظام الطاقة الشمسية قدرة تصل إلى 100 كيلوواط، مما سيساهم في تغطية حوالي 74% من احتياجات الملجأ من الكهرباء، ومن المتوقع أن يخفض فاتورة الكهرباء بنحو 166 ألف شيقل سنويا، مما يتيح للملجأ استخدام الموارد المالية في خدمات أخرى.

ويسعى برنامج القدس للطاقة الخضراء والاستدامة يسعى إلى تقديم منح للمشاريع التي تركز على استخدام الطاقة المتجددة والممارسات البيئية المستدامة، وقد تم تمويل 30 مشروعًا ضمن برنامج منح القدس للطاقة الخضراء والاستدامة حتى الآن.