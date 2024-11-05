حزب الله بدأ إطلاق صواريخه الأولى نحو الأراضي المحتلة

(MENAFN
) في 8 أكتوبر 2023، بدأ حزب الله إطلاق صواريخه الأولى نحو الأراضي المحتلة، في ما أطلق عليه الحزب "معركة الدعم" لجبهة غزة, هذه اللحظة كانت بداية تصعيد مدروس بين إسرائيل وحزب الله, في البداية، كانت التبادلات حذرة ومنضبطة، حيث كان كلا الطرفين يدير تحركاته ويحافظ على مستوى معين من العداء المتحكم فيه, ومع مرور العام، تطورت المواجهة إلى حرب شبه مفتوحة، تتسم بالضربات الجوية والبرية المنتظمة, وعلى الرغم من التكلفة البشرية والمادية الكبيرة التي تكبدها الطرفان، فإن النزاع لا يزال في حالة جمود سياسي، مع عدم وجود أفق قريب لحل الصراع.
في حين ان منطقة شمال إسرائيل كانت أحد أبرز المناطق المقلقة بالنسبة للدولة العبرية، خصوصًا بالنسبة للمواطنين الذين تم إخلاؤهم من المستوطنات في الجليل, العديد من هؤلاء السكان فقدوا الثقة في قدرة الجيش الإسرائيلي على ضمان أمنهم, وفقًا لاستطلاع حديث أجراه معهد ماجار موهوت، تبين أن 70بالمئة من النازحين من مستوطنات الشمال قالوا إنهم لا يرغبون في العودة إلى منازلهم، حتى لو توقفت الحرب الآن, هذه الثقة المفقودة تعكس التكلفة النفسية والاجتماعية الكبيرة التي تحملها السكان في المناطق التي كانت تُعتبر آمنة سابقًا, وعندما دخلت إسرائيل الحرب مع حزب الله، كانت لديها أهداف كبيرة وطموحة, كان الخطاب الرسمي يركز على تفكيك قدرات حزب الله العسكرية بالكامل وإنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود الشمالية, ومع مرور الوقت، تم تقليص هذه الأهداف بشكل تدريجي, في الآونة الأخيرة، قال رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هليفي إن الحرب قد تنتهي باغتيال قادة حزب الله الكبار, هذه التحولات في الأهداف، من الأهداف الإقليمية إلى الاغتيالات المستهدفة، تشير إلى أن توقعات إسرائيل قد تراجعت بشكل كبير، مع التركيز الآن على تحييد الشخصيات البارزة بدلاً من تحقيق نصر عسكري حاسم.
ولقد غيّر النزاع الذي استمر لعام كامل بشكل جذري المشهد الأمني في شمال إسرائيل، خاصة في منطقة الجليل الاستراتيجية, تاريخيًا، كانت الجليل تمثل رمزًا للاستقرار والأمان داخل إسرائيل، على عكس عدم الاستقرار الذي شهدته مناطق مثل قطاع غزة في الجنوب, اليوم، ومع ذلك، أصبحت المنطقة تعتبر منطقة أمنية ضعيفة وعرضة للتهديد المستمر من صواريخ حزب الله والأنشطة العسكرية, هذه التحولات تُظهر تآكل الشعور بالأمان الذي كان سائدًا في المنطقة، مما يبرز التبعات طويلة الأمد للصراع المستمر على الأراضي الشمالية لإسرائيل, وهذا الوضع يثير أسئلة حاسمة حول كيفية تعامل إسرائيل مع تزايد انعدام الأمن في الجليل, التوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية، التي كانت تُعتبر مستقرة منذ فترة طويلة، أدخلت مجموعة جديدة من التحديات أمام الحكومة الإسرائيلية, هل ستستمر إسرائيل في التركيز على الأهداف العسكرية، أم سيتم إجبارها على السعي إلى تسوية سياسية للصراع مع حزب الله؟ الحرب، التي كانت في البداية تبدو قابلة للفوز بالنسبة لإسرائيل، أصبحت الآن صراعًا ممتدًا بلا أفق سياسي أو عسكري واضح, التحول من الأهداف الطموحة إلى الأهداف الأكثر تحديدًا يسلط الضوء على حدود الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية وعجزها عن حل النزاع مع حزب الله بشكل حاسم.
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