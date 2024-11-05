كامالا هاريس تحث الناخبين الأمريكيين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح حملتها والحزب الديمقراطي

(MENAFN
) مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية يومًا واحدًا، حثّت نائبة الرئيس كامالا هاريس الناخبين الأمريكيين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح حملتها والحزب الديمقراطي, وفي تجمع انتخابي يوم الإثنين، دعت هاريس مؤيديها إلى التحرك في الساعات الأخيرة قبل الانتخابات، مشددة على أن مستقبل البلاد على المحك, وقالت: "لنصوت، لنذهب إلى صناديق الاقتراع، لننتصر, نحن على بعد 24 ساعة فقط من خط النهاية, إما أن ننجح معًا، أو نفشل معًا"، مؤكدة على المسؤولية المشتركة للناخبين.
كما تُظهر تصريحات هاريس الحماسية مدى إلحاح الانتخابات، حيث تركز الحملة الديمقراطية على تحفيز الناخبين وضمان نسبة إقبال قوية, إن دعوتها للعمل تُلخص الرسالة الرئيسية لحملتها: الوحدة، التقدم، والقيم المشتركة بدلاً من الانقسامات التي طالما شابت النظام السياسي الأمريكي, وأضافت هاريس: "نحن حملة تركز على الناس"، مشيرة إلى أهمية التركيز على النقاط المشتركة ورفض الخطاب المثير للانقسام الذي ساد في الآونة الأخيرة, وأحد الفئات الديموغرافية التي استهدفتها حملة هاريس بشكل خاص هي الناخبات، اللواتي أبدين دعمًا قويًا لها, ومع بلوغها سن الستين، أصبحت هاريس شخصية مؤثرة بين النساء، اللواتي يتوقع أن يلعبن دورًا حاسمًا في تحديد نتيجة الانتخابات, ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنظر إلى أن الاستطلاعات تشير إلى أن منافس هاريس الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يبلغ من العمر 78 عامًا، يحظى بدعم كبير بين الناخبين من أصل لاتيني، وخاصة الرجال منهم, يمكن لهذا التحول الديموغرافي أن يكون حاسمًا في تحديد النتيجة النهائية للانتخابات.
كذلك تُظهر بيانات الاستطلاعات الأخيرة، بما في ذلك استطلاع "رويترز/إيبسوس"، أن المشاعر العامة بين الناخبين لا تزال منقسمة بشكل وثيق، حيث لا يظهر أي من المرشحين تفوقًا واضحًا, ومع ذلك، فإن عدم اليقين حول نتيجة الانتخابات لم يثنِ الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية، مما يشير إلى مستوى عالٍ من الحماس والمشاركة, شهدت التصويت المبكر إقبالًا ملحوظًا، حيث قام ملايين الأمريكيين بالإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات, وبحسب "مختبر الانتخابات" في جامعة فلوريدا، فقد أدلى حوالي 76 مليون أمريكي بأصواتهم مبكرًا، ما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات 2020، التي شهدت أعلى معدل إقبال في أكثر من قرن بلغ 160 مليون صوت, ويُعتبر هذا الارتفاع في التصويت المبكر مؤشرًا على أن انتخابات 2024 قد تشهد مستويات مماثلة من المشاركة، مع العديد من الأمريكيين الذين يتوقون للتعبير عن آرائهم في هذه الانتخابات الحاسمة.
في حين سلطت المدعية العامة السابقة في الحزب الجمهوري، ليز تشيني، الضوء على أهمية دعم النساء في الانتخابات, وقالت تشيني إن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت دعمًا قويًا لهاريس بين الناخبات، مشددة على أن النساء هنّ من قد يُحدثن الفرق في نتائج انتخابات هذا الثلاثاء, وأضافت: "إن النساء قد يصنعن الفارق في انتخابات هذا الثلاثاء"، مما يبرز الدور الحاسم الذي سيلعبه هذا الفئة الديموغرافية.
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