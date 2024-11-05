الولايات المتحدة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة من قبل الحكومة الإسرائيلية

(MENAFN
) دعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة من قبل الحكومة الإسرائيلية للحد من تصاعد أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تأثير هذه الأعمال على المجتمعات الفلسطينية, وجاء هذا البيان القوي من وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين، ليبرز قلق الولايات المتحدة المتزايد بشأن موجة العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في المنطقة، والتي تزايدت في الأشهر الأخيرة, وفي البيان، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، سلسلة من الهجمات الأخيرة، بما في ذلك إحراق نحو 20 مركبة في بلدة البيرة الفلسطينية القريبة من رام الله, واعتبرت هذه الأعمال جزءاً من اتجاه مقلق لزيادة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مما أثار القلق بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي, وأصبح العنف المستوطناتي، بما في ذلك استهداف المنازل الفلسطينية وقتل المواشي، أكثر تواتراً، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.
وأشار ميلر في بيانه إلى نطاق العنف المتزايد، مشيراً إلى التقارير المزعجة حول هجمات على الممتلكات الفلسطينية، وعرقلة الأنشطة الزراعية، وتدمير الموارد الحيوية مثل بساتين الزيتون, وقال إن هذه الأفعال لا تنتهك القانون الدولي فقط، بل تزيد من التوترات بين المجتمعات الإسرائيلية والفلسطينية، مما يقوض أي جهود لتهدئة الوضع أو لتحقيق السلام, وقال ميلر: "من الضروري للغاية أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات فورية لوقف عنف المستوطنين المتطرفين وضمان حماية جميع المجتمعات في الضفة الغربية، سواء كانت إسرائيلية أو فلسطينية", وأكد أن على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية أرواح المدنيين, ودعا إلى اتخاذ نهج أكثر فاعلية ووقائية لوقف العنف، بما في ذلك اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال.
كما شدد المتحدث الأمريكي على أهمية مسؤولية إسرائيل في تهدئة الوضع ومنع المزيد من إراقة الدماء من خلال تطبيق سيادة القانون بشكل عادل, وأشار إلى ضرورة أن يُحاسب الجميع على العنف، سواء كانوا مستوطنين إسرائيليين أو فلسطينيين, وأكد أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتعامل مع الأسباب الجذرية لعنف المستوطنين وأن تتخذ إجراءات حازمة ضد أولئك الذين يستمرون في ارتكاب هذه الأعمال, وجاءت هذه الدعوة من الحكومة الأمريكية في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف في الضفة الغربية، حيث أصبحت المواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى القوات الإسرائيلية، أكثر تكراراً, وقد انتقد العديد من المراقبين رد فعل إسرائيل على عنف المستوطنين، حيث يتهمون السلطات الإسرائيلية بعدم التدخل بشكل حاسم أو بالتغاضي عن استمرار العدوان الاستيطاني.
MENAFN05112024000045015687ID1108851388
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.