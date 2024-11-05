ثلاثة شهداء في عدوان إسرائيلي على طوباس وجنين

MENAFN - Palestine News ) جنين /طوباس / PNN/ استشهد ثلاثة مواطنين اليوم الثلاثاء في عدوان إسرائيلي على مدينتي طوباس وجنين تخلله بالطائرات المسيرة واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وفي جنين استشهد صباح اليوم، شابان إثر قصف نفذته طائرات الاحتلال المسيرة، واستهدف مركبة في منطقة مثلث الشهداء جنوب مدينة المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هما الشيخ محمد فياض عصعوص، وهو إمام مسجد في جنين، وابن شقيقه شوقي.

وشهدت بلدة قباطية ومحيطها جنوب جنين، اشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة.

وفي طوباس، استشهد شاب فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية أن الشهيد هو

هاني علي بني عودة، وارتقى بعد تعرض المنزل الذي حوصر بداخله للقصف بالقذائف من قبل قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ في منطقة "الرفيد" في بلدة طمون.



وشهدت بلدة طمون اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال تخللها تفجير عبوات ناسفة وإطلاق رصاص بشكل كثيف.