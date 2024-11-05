Tuesday, 05 November 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثلاثة شهداء في عدوان إسرائيلي على طوباس وجنين

11/5/2024 2:09:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /طوباس / PNN/ استشهد ثلاثة مواطنين اليوم الثلاثاء في عدوان إسرائيلي على مدينتي طوباس وجنين تخلله قصف بالطائرات المسيرة واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وفي جنين استشهد صباح اليوم، شابان إثر قصف نفذته طائرات الاحتلال المسيرة، واستهدف مركبة في منطقة مثلث الشهداء جنوب مدينة المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هما الشيخ محمد فياض عصعوص، وهو إمام مسجد في جنين، وابن شقيقه شوقي.

وشهدت بلدة قباطية ومحيطها جنوب جنين، اشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة.

وفي طوباس، استشهد شاب فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية أن الشهيد هو
هاني علي بني عودة، وارتقى بعد تعرض المنزل الذي حوصر بداخله للقصف بالقذائف من قبل قوات الاحتلال.



وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ في منطقة "الرفيد" في بلدة طمون.

وشهدت بلدة طمون اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال تخللها تفجير عبوات ناسفة وإطلاق رصاص بشكل كثيف.

MENAFN05112024000205011050ID1108851293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث