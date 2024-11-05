في اليوم الـــ 396 للحرب : -فجر اليوم 29 شهيدا في بيت لاهيا، ودير البلح، والزوايدة، وخان يونس

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في الاحتلال الإسرائيلي منزلا شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة الشرفا في شارع غزة القديم في حي التفاح شرق مدينة غزة، ونقلوا إلى المعمداني في المدينة.

كما نسف

جيش الاحتلال مبان سكنية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد فجر اليوم، 29 مواطنًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وخيام تأوي نازحين في مناطق متعددة بقطاع غزة، بما فيها بيت لاهيا، ودير البلح، والزوايدة، وخان يونس.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد 20 مواطنا نتيجة قصف عنيف استهدف منزلاً كان يأوي نازحين، بينما أسفر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع عن استشهاد اثنين، وإصابة آخرين بينهم أطفال.

كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف خيمة نازحين في منطقة الزوايدة.

أما في منطقة معن شرق خان يونس، فقد استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل إثر استهداف خيمة تأوي نازحين.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر المحلية بإصابة عدد من المواطنين نتيجة قصف الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما شهد محيط مستوصف شهداء الزيتون بحي الزيتون قصفًا مدفعيًا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

ويواصل الاحتلال عدوانه الشامل على قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، وقد ارتفعت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 43,374 شهيدًا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الجرحى 102,261 مصابًا.



