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أسعار العملات مقابل الشيقل

11/5/2024 2:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بحسب سلطة النقد الفلسطينية، على النحو التالي:

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