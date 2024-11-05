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مظاهرات في مدن أميركية تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

11/5/2024 2:09:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN – شارك الالاف من المتظاهرين في مسيرات جماهيرية في العديد من المدن الأميركية لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وللضغط من أجل وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه المظاهرات في وقت يستعد الأمريكيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة اليوم الثلاثاء.

وانتشر مئات النشطاء وهم يرفعون العلم الفلسطيني أـمام مراكز الاقتراع للهتاف بالحرية لفلسطين والمطالبة بضرورة وقف الحرب.

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