مظاهرات في مدن أميركية تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN – شارك الالاف من المتظاهرين في مسيرات جماهيرية في العديد من المدن الأميركية لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وللضغط من أجل وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه المظاهرات في وقت يستعد الأمريكيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة اليوم الثلاثاء.
وانتشر مئات النشطاء وهم يرفعون العلم الفلسطيني أـمام مراكز الاقتراع للهتاف بالحرية لفلسطين والمطالبة بضرورة وقف الحرب.
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