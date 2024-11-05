الاحتلال يعتقل شابين أحدهما مصاب بعد محاصرة منزل في ضاحية ذنابة شرق طولكرم ‫

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، شابين من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، أحدهما مصاب.

وذكرت مصادر محلية، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت الضاحية، وحاصرت احد المنازل لعائلة صياح خلف المقبرة في الضاحية، وسط اطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاهه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من داخل المنزل، محمد بلال أبو صياح، وشقيقه عماد الذي اصيب برصاص الاحتلال دون معرفة مصيره حتى الآن.

وأعلنت مديرية والتعليم في طولكرم عن تأجيل دوام المدارس في المدينة وضواحي ذنابة والعزب حتى الساعة التاسعة، حفاظا على سلامة الطلبة، بسبب اقتحام

الاحتلال المتواصل.