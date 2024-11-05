الاحتلال يعتقل شابين أحدهما مصاب بعد محاصرة منزل في ضاحية ذنابة شرق طولكرم ‫

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، شابين من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، أحدهما مصاب.
وذكرت مصادر محلية، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت الضاحية، وحاصرت احد المنازل لعائلة صياح خلف المقبرة في الضاحية، وسط اطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاهه.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من داخل المنزل، محمد بلال أبو صياح، وشقيقه عماد الذي اصيب برصاص الاحتلال دون معرفة مصيره حتى الآن.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تأجيل دوام المدارس في المدينة وضواحي ذنابة والعزب حتى الساعة التاسعة، حفاظا على سلامة الطلبة، بسبب اقتحام
الاحتلال المتواصل.
MENAFN05112024000205011050ID1108851288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.