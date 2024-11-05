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كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي في عدة مناطق ببلدة حوسان اليوم

11/5/2024 12:09:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم غدٍ الثلاثاء عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم أجزاء من حوسان وتشمل: منطقة المطينة كاملة ، مجلس حوسان ، منطقة المنتجع ومنطقة ملف القلع والمنطقة المحيطة.

و تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.



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