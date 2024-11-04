Sure التابعة لشركة Beyon تستكمل عملية الاستحواذ على Vodafone Airtel

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬رمز‭ ‬التداول‭: ‬ BEYON ‭) ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬شور‭ (‬ Sure ‭) ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬الاتصال‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬والواقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬القنال‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬قد‭ ‬استكملت‭ ‬بنجاح‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬ Airtel ‭ ‬ Vodafone ،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬استثماراتها‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النمو‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬مواردها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وصفقات‭ ‬الاستحواذ‭. ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬كلًا‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ (‬ BTC ‭ ‬ Sure ‭)‬،‭ ‬واندرو‭ ‬كالسيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭. ‬وبموجب‭ ‬هذا‭ ‬الاستحواذ،‭ ‬سيتم‭ ‬استثمار‭ ‬48‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬جديدة‭ ‬عالمية‭ ‬المستوى‭ ‬لخدمة‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬5 G ،‭ ‬مما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لعصر‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الرقمية‭ ‬وخدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬القنال‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علّق‭ ‬أندرو‭ ‬كالسيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الإستحواذ‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬القنال‭. ‬سيتمكن‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬اتصالات‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬اعتمادية،‭ ‬بينما‭ ‬يمكن‭ ‬للمستثمرين‭ ‬أن‭ ‬يثقوا‭ ‬في‭ ‬التزامنا‭ ‬بتطوير‭ ‬اعمال‭ ‬شركة‭ ‬ Sure ‭ ‬بشكل‭ ‬مربح‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية،‭ ‬نحن‭ ‬نساهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أقوى‭ ‬لكل‭ ‬المتصلين‭ ‬بشبكتنا‭. ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬شكري‭ ‬لفريق‭ ‬ Sure ‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أوضح‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Sure ‭ ‬مزايا‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ،‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيرها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬والمستخدمين‭ ‬النهائيين‭ ‬الذين‭ ‬سيحظون‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬ذات‭ ‬سرعات‭ ‬أعلى،‭ ‬وتغطية‭ ‬أوسع،‭ ‬وتجربة‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭. ‬كما‭ ‬ستتجاوز‭ ‬الشبكة‭ ‬الجديدة‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬جزر‭ ‬جيرنسي‭ ‬وجيرسي،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬حيث‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأبراج‭ ‬بنسبة‭ ‬الثلث‭ ‬لتشغيلها‭.‬