Sure التابعة لشركة Beyon تستكمل عملية الاستحواذ على Vodafone Airtel

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة Beyon ش.م.ب (رمز التداول: BEYON ) أن شركة شور ( Sure ) إحدى شركات الاتصال التابعة لها والواقع مقرها في جزر القنال بالمملكة المتحدة، قد استكملت بنجاح عملية الاستحواذ على شركة Airtel Vodafone ، وذلك على هامش فعاليات منتدى بوابة الخليج 2024، وبما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لشركة Beyon التي تهدف إلى تعزيز استثماراتها الدولية من خلال النمو المعتمد على مواردها، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية وصفقات الاستحواذ. وذلك بحضور كلًا من الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon ورئيس مجلس شركة مجموعة ( BTC Sure )، واندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon . وبموجب هذا الاستحواذ، سيتم استثمار 48 مليون جنيه استرليني في بناء شبكة جديدة عالمية المستوى لخدمة الجيل الخامس 5 G ، مما يمهد الطريق لعصر جديد من المعايير الرقمية وخدمات الاتصال في جزر القنال.
وبهذه المناسبة، علّق أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon قائلا: «إن هذا الإستحواذ لا يقتصر على التوسع فحسب، بل يتيح لنا تقديم مستوى جديد من خدمات الاتصال في جزر القنال. سيتمكن الزبائن من الاستفادة من اتصالات أسرع وأكثر اعتمادية، بينما يمكن للمستثمرين أن يثقوا في التزامنا بتطوير اعمال شركة Sure بشكل مربح. ومن خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية التي تعزز التجربة الرقمية، نحن نساهم في بناء مستقبل أقوى لكل المتصلين بشبكتنا. وأود أن أعبر عن شكري لفريق Sure على جهودهم الرائعة في تحقيق هذه الرؤية».
كما أوضح فريق الإدارة التنفيذية في شركة Sure مزايا عملية الاستحواذ، ومدى تأثيرها الإيجابي على الزبائن والمستخدمين النهائيين الذين سيحظون على تجربة ذات سرعات أعلى، وتغطية أوسع، وتجربة رقمية متطورة. كما ستتجاوز الشبكة الجديدة أحدث المعايير الأمنية، بما يساهم في تعزيز مكانة جزر جيرنسي وجيرسي، والحفاظ على البيئة حيث ستحتاج إلى عدد أقل من الأبراج بنسبة الثلث لتشغيلها.
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