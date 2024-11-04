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هاريس للديمقراطيين: إما أن ننجح معا أو نفشل معا

11/4/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حثّت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، كاملا هاريس، يوم الاثنين، الديمقراطيين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالحها يوم الثلاثاء.
وقالت هاريس في تجمع انتخابي: "دعونا نصوّت، دعونا نتوجه إلى صناديق الاقتراع، دعونا نفوز، 24 ساعة تفصلنا عن خط النهاية، إما أن ننجح معاً أو نفشل معاً".

وأضافت: "نحن حملة تقوم على الناس ونرى ذلك في شركائنا وجيراننا، يجب التركيز على النقاط المشتركة ونبذ الانقسامات في المجتمع الأميركي".

وتتلقى هاريس، البالغة من العمر 60 عامًا، دعمًا قويًا من النساء، بينما يحظى الرئيس السابق دونالد ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، بالتأييد بين الناخبين من ذوي الأصول اللاتينية، لا سيما الرجال منهم.

وأظهر استطلاع رأي أجرته "رويترز/ إبسوس"، أن الناخبين بشكل إجمالي لا يفضلون أياً من المرشحين، لكن ذلك لا يثنيهم عن الإدلاء بأصواتهم.

وكشف مختبر الانتخابات في جامعة فلوريدا أن نحو 76 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم بالفعل، وهو ما يقترب من نصف إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في عام 2020 والبالغ 160 مليون صوت، حيثُ شهد ذلك العام أكبر نسبة مشاركة منذ أكثر من قرن.

وفي سياق مُتصل، صرحت النائب الجمهورية السابقة ليز تشيني بأن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تأييداً كبيراً لهاريس بين الناخبات الأميركيات، مؤكدة أن النساء هن من قد يصنعن الفارق في انتخابات هذا الثلاثاء.

وأوضحت تشيني، التي قررت دعم هاريس بدلاً من مرشح حزبها، أن تراجع دعم النساء لدونالد ترامب يمكن أن يمنح هاريس ميزة حاسمة.

وقالت تشيني إن "جميع الأرقام واستطلاعات الرأي تشير إلى تقدم واضح لهاريس بين النساء، ما يجعل من الناخبات عنصراً أساسياً في حسم هذه الانتخابات لصالحها".

وأشارت إلى أن هذا التوجه بين النساء قد يكون العامل الرئيس الذي يمنح هاريس "يوماً سعيداً" في الانتخابات.

يأتي هذا التصريح في سياق الحملة الانتخابية الشديدة التنافسية بين ترامب وهاريس، حيث يشكل دعم الفئات الديموغرافية المختلفة دوراً محورياً في السباق الرئاسي لعام 2024.

وتواجه حملة ترامب تحديات في استعادة تأييد الناخبات بعد انتخابات 2020 التي شهدت تراجعاً في شعبيته بينهن، في حين تعتمد هاريس على هذا الدعم لتعزيز فرصها في الفوز.

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