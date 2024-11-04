اشتباكات بين مقاومين والاحتلال في بلدة طمون
التاريخ
11/4/2024 11:24:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل الاثنين،
بلدة طمون، جنوبي طوباس في الضفة الغربية المحتلة.
وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اشتباكات مع
مقاومين في البلدة.
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