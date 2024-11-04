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اشتباكات بين مقاومين والاحتلال في بلدة طمون

11/4/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل الاثنين، بلدة طمون، جنوبي طوباس في الضفة الغربية المحتلة.
وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اشتباكات مع مقاومين في البلدة.

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