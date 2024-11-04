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ترامب قد يخسر.. رسالة إلكترونية تثير الجدل فما القصة؟

11/4/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هيّأت حملة المرشح الجمهوي دونالد ترامب، موظفيها لاحتمال خسارة الرئيس السابق للسباق الانتخابي يوم الثلاثاء، في رسالة مثيرة للجدل، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.
ووفقًا للموقع، "من غير المعتاد أن يصور ترامب أو حملته أي شيء غير سيناريوهات وردية. لكن رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين يوم الجمعة عرضت رؤية واضحة لما يمكن أن يحدث في هذه الانتخابات التي قد تكون متقلبة".

وأرسلت المديرة المشاركة للحملة سوزي وايلز رسالة داخلية بعنوان "التحديث الإداري لدونالد جيه ترامب"، تضمنت خطط ما بعد الانتخابات.

وتستخدم الرسالة عبارات "إذا ما انتصرنا" و"بغض النظر عن نتيجة الانتخابات"، مع الاعتراف بأن السباق قد يكون أو لا يكون في صالح ترامب.

وجاءت الرسالة الإلكترونية الواقعية، في الوقت الذي تبدي فيه حملة ترامب علنًا ثقتها بأي استطلاعات للرأي تظهر فوز ترامب على منافسته الديمقراطية نائب الرئيس كامالا هاريس.

يأتي ذلك، بعد أن اعترف ترامب نفسه بأنه قد يخسر.

وقال ترامب لمراسل شبكة "ABC" جوناثان كارل صباح الأحد، إنه يتوقع الفوز، لكنه أضاف عندما سُئل عما إذا كان هناك أي طريقة يمكن أن يخسر بها: "نعم، أعتقد، كما تعلم.. أعتقد أنه يمكن أن أخسر، أعني، هذا يحدث، أليس كذلك؟".

وأضاف ترامب: "لكنني أعتقد أن لديّ تقدمًا كبيرًا جدًا.. لكن، يمكنك القول، نعم، يمكن أن أخسر. يمكن أن تحدث أشياء سيئة. كما تعلم، الأمور تحدث، ولكن سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام".

ورغم إقراره باحتمالية خسارته، لم يستبعد ترامب أيضًا إمكانية وقوع "أشياء سيئة"، ما أثار قلق العديد من المتابعين حول احتمال تصاعد التوترات والاحتجاجات عقب الانتخابات.

وركز جزء كبير من رسالة وايلز الإلكترونية على تفاصيل إنهاء حملة ترامب الانتخابية نهائيًا، أو أن يصبح الموظفون جزءًا من فرق ترامب في المرحلة الانتقالية الرئاسية وفرق التنصيب.

وقالت الرسالة: "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، سيكون يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر هو آخر يوم لكم في جدول الرواتب".

وكتبت وايلز: "في حال انتخاب الرئيس ترامب والسيناتور جي دي فانس، سيُعَيَّن العديد من موظفي الحملة إما في المرحلة الانتقالية الرسمية بين ترامب وفانس، وإما في لجنة التنصيب الرئاسية".

وأضافت أن مقر حملة ترامب في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا سيُعاد تشكيله من أجل فرق الانتقال والتنصيب "إن شاء الله".

وذكرت وايلز: "إذا انتصرنا، فإن المقر الذي أعيد تشكيله سيكون متاحًا الأسبوع المقبل".

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