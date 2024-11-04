حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال بصلية صاروخية
التاريخ
11/4/2024 11:24:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدف حزب الله "عند الساعة 12:05 من
منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء 05-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند
الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية".
وأكد الحزب في بيان، أن ذلك "دعماً لشعبنا
الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن
لبنان وشعبه".
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