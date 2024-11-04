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حزب الله يستهدف تجمعا لقوات الاحتلال بصلية صاروخية

11/4/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استهدف حزب الله "عند الساعة 12:05 من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء 05-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية".
وأكد الحزب في بيان، أن ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

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