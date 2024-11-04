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روح السعودية تعلن تفاصيل مشاركتها في معرض WTM بلندن - جريدة الوطن السعودية

11/4/2024 11:20:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تستعد المملكة ممثلة بروح السعودية؛ الهوية الرسمية للسياحة السعودية، للمشاركة في معرض سوق السفر الدولي WTM بمدينة لندن، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024، وذلك بهدف ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، والترويج للوجهات السياحية الفريدة، وتمكين الشركاء، وإبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة.
وتشارك منظومة السياحة السعودية "وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي" إضافة إلى 61 شريكاً من بينهم: الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، كروز السعودية، الخطوط السعودية، طيران الرياض، البحر الأحمر الدولية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، شركة الدرعية، شركة القدية للاستثمار، نيوم، إضافة إلى 17 علامة تجارية فندقية محلية ودولية. ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال المعرض عن إطلاق وجهة سياحية جديدة.
ويحتضن جناح "روح السعودية" هذا العام، العديد من الأجنحة المميزة والتفاعلية التي ترسخ الحفاوة السعودية، وتبرز الثقافة الغنية والأصيلة، وتسلط الأضواء على الطبيعة الساحرة والتنوع الطبيعي والمناخي، حيث سيستمتع الزوار بتذوق القهوة السعودية وتجربة أشهر الأطباق والنكهات السعودية، والاطلاع على الحرف اليدوية المحلية، إضافة لعدد من التجارب التفاعلية الفريدة حيث يتعايش الزوار عبر التكنولوجيا المتقدمة والخرائط التفاعلية؛ مع الوجهات والمواقع الفريدة والتجارب الملهمة والأنشطة البحرية.
ومن جانب آخر يضم الجناح السعودي مساحة مخصصة لشركاء الأعمال، للاطلاع على زخم من المعلومات عن التسهيلات والمشاريع والفرص الاستثمارية الهائلة، وبإمكانهم التسجيل الكترونياً كشركاء تجاريين بكل يسر وسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، كما سيتم عقد العديد من الاجتماعات الثنائية وإعلان تفاصيل الشراكات الاستراتيجية الجديدة.
وتتزامن المشاركة هذا العام مع انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الترويجية العالمية التي تستهدف عدداً من الأسواق الدولية الرئيسية، كما تتزامن مع حملة شتاء السعودية التي انطلقت في شهر اكتوبر الماضي وتستمر حتى شهر إبريل 2025، في 7 وجهات مميزة، هي: العلا، الرياض، جدة، البحر الأحمر، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، وحائل. وتشمل أكثر من 1000 تجربة سياحية حول المملكة، إضافة للفعاليات العالمية والنوعية مثل: موسم الرياض، مهرجان العلا، تقويم جدة، موسم الدرعية، ميدل بيست، رالي داكار، كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي، وجائزة السعوديةا لكبرى للفورمولا 1 في جدة

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