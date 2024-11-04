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عفوا عمرك 40 لا يمكنك تعلم لغة

11/4/2024 11:18:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التعليم، قبل أيام، أن من شروط ترشح المعلمين والمعلمات لدراسة الماجستير في اللغة الصينية ألا يزيد العمر عن 40 عامًا. سؤالي: لماذا شرط العمر في التعليم، وتحديدًا 40 كحد أقصى؟
هل هناك دراسات علمية دقيقة تؤكد أن أفراد هذا العمر غير قادرين على تعلم لغات جديدة؟ أم أن هناك دلائل تدعم فكرة أن من بعمر الأربعين لا يزال قادرًا على تعلم اللغة بفاعلية؟
تعالوا معي، دولة مثل اليابان، عمر الشباب عندهم ((60 عامًا)) والأرقام الأخيرة تشير إلى أن متوسط عمر النساء نحو 87 عامًا، والرجال نحو 81 عامًا. وهم في الأربعين في ريعان شبابهم يدرسون ويتعلمون لغات جديدة وليس لديهم قيد اسمه العمر. مؤسساتهم التعليمية تجاوزت الحدود العمرية، وتستند بدلًا من ذلك إلى قدرات ومؤهلات المرشحين، والعديد من الفنانين والمهندسين قرروا العودة إلى الدراسة في منتصف حياتهم المهنية لتحقيق أحلامهم الأكاديمية، ونجحوا في ذلك بفضل الدعم المؤسسي. بل عندما ننظر إلى شبابنا السعودي، كان هناك العديد منهم مرافقين خلال مرحلة الابتعاث في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وقد تمكنوا من تعلم عدة لغات، مثل الإنجليزية والفرنسية، رغم تجاوزهم الأربعين، وهم مؤهلون لدراسة البكالوريوس والماجستير. نعم هناك لا يقف أحد أمام رغبتك، لأن ‏اختيار التخصص أو تعلم لغة جديدة حق من حقوقك.
في الولايات المتحدة تُعتبر الجامعات مراكز للابتكار والتنوع، وتُسجل العديد من الجامعات حالات خريجين في الأربعينات والخمسينات من عمرهم، الذين قرروا تغيير مسارهم المهني وتعلم مجالات جديدة، ما يعكس المرونة والتكيف في منظومة التعليم الأمريكية. في المملكة المتحدة - مثال آخر - نجد علامات بارزة على أنظمة تعليمية مشابهة، برنامج ((Access to Higher Education)) الذي يمنح الطلبة والطالبات تأهيل أنفسهم للدخول إلى الجامعات دون حواجز عمرية. وهنا نجد أن الجامعات تحتضن الطلاب من مختلف الأعمار، ما يثري النقاشات والفصول الدراسية بخبرات متنوعة ووجهات نظر حديثة تعزز من جودة التعلم. أما في الدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج، فتمتاز نظمها التعليمية بأنها مرنة وشاملة، مستندة إلى مبدأ التعلم مدى الحياة إذ يسمح للأفراد بالتسجيل في دورات دراسية وتعلم لغات جديدة حتى بعد التقاعد. هذا التوجه يعكس إيمانهم بأن التعليم لا يُقاس بعمر، بل بخبرة الفرد وشغفه. عندما نعود إلى شرط العمر الذي وضعته وزارة التعليم، يتضح أن تحديد حدود عمرية قد يعني إغفال الخبرات القيمة التي يمكن أن يجلبها الأفراد الأكبر سنًا إلى بيئة التعليم، وفي الحال ذاته يكرس القوالب النمطية التي تعزل الأفراد الأكبر سنًا عن التطور في مجالاتهم، على الرغم من أن الكثير من المعلمين والمعلمات يمتلكون مهارات غنية وفهمًا عميقًا لمجالاتهم، ما يمكن أن يعزز من بيئة التعلم.
في النهاية، يجب أن يكون الهدف هو صياغة بيئة تعليمية تحتضن جميع الأفراد، بغض النظر عن أعمارهم. إن بناء جسر بين الخبرات الحياتية المتنوعة سيثري عملية التعلم ويحقق الاستثمار الفعّال في رأس المال البشري السعودي. نأمل أن تعيد وزارة التعليم النظر في هذه الشروط، لتعزيز الفرص المتاحة أمام جميع المعلمين والمعلمات، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم حتى لو كانوا في مراحل عمرية متقدمة.
كسر الحواجز العمرية في التعليم سيفتح أبوابًا جديدة، ويشجع على مشاركة المعرفة، ويدعم قيم التعاون بين الأجيال المختلفة.

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