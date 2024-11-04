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خدمات بلدية تسهل المتابعة على توكلنا

11/4/2024 11:18:12 PM
(MENAFN- Al Watan) ألحقت عدد من أمانات المناطق بعضاً من خدماتها بتطبيق ((توكلنا))، بهدف تسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها واستجابة للتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030.
ومن بين الخدمات التي باتت متوفرة عبر التطبيق حديثاً خدمات الاستعلام عن المعاملات، الفاتورة، المخالفات عبر التطبيق، فيما سيجري في وقت لاحق إضافة خدمات إلكترونية بهدف زيادة نسبة رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة، وقبل ذلك وفرت وزارة البلديات والإسكان خدمة البلاغ عن التشوه البصري كنوع من التسهيل على المبلغ.
تطبيق وطني
تصدر تطبيق ((توكلنا)) التطبيق الوطني الشامل التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا)) أعلى المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة لعام 2024م بالمملكة بمعدل 91.29% من بين 39 منصة رقمية جرى تقييمها وفقاً لـ4 مناظير رئيسة اندرج تحتها 20 محورًا تضمنت تلك المناظير: قياس رضا المستفيد من خلال مشاركة أكثر من 175 ألف مستفيد في تقييم رضاهم عن تجربتهم الرقمية إلى جانب تقييم تجربة المستخدم، وآليات تعامل المنصات مع شكاوى مستفيديها، وتقييم التقنيات والأدوات الرقمية المُمَكنّة لتلك المنصات.
ويقدم تطبيق ((توكلنا)) خدماته بسبع لغات، ويحتوي على باقة من الممكنات والمسرعات لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة من التطبيق من تسهيل الوصول لخدماتها وتحقيق جودة الحياة ورفع نسبة رضا المستفيدين منه من المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة، فيما يُعزز تطبيق ((توكلنا)) من تحسين الخصوصية والشفافية من خلال منصة وطنية شاملة آمنة تطبق أفضل المعايير العالمية مع رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة والاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.
مستقبل ((توكلنا))
يتوقع مهتمون بمجال الرقمنة أن يكون التطبيق ((توكلنا)) وجهة لعديد من الجهات الخدمية في سعيها إلى رقمنة الخدمات وتسهيلات الإجراءات، ويأتي اهتمام الجهات الخدمة بالتطبيق، نتيجة للنتائج التي حققها في فترة وجيزة حتى بات حاضراً في منصتي التتويج.
خدمات يقدمها ((توكلنا))
- البلاغات
- التطوع
- الاستبيانات
- التبرع بالأعضاء
- أسعفني
- وصفتي
- المناسك
- مدرستي
- البلاغ عن التشوه البصري

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