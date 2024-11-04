النفط يغلق مرتفعًا.. وبرنت يتجاوز 75 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى النفط تعاملات الإثنين مرتفعًا، بالتزامن مع انخفاض الدولار، وبدعم من قرار تحالف“أوبك+” تأجيل العمل بخطة زيادة الإنتاج، ليسجل أعلى مستوياته في نحو 10 أيام.

وعند التسوية زادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 2.7% أو 1.98 دولار إلى 75.08 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر.

موضوعاتسلطنة عُمان تحتضن أكبر تجمّع دولي لصناديق الثروة السيادية الصين تقدم شكوى لـ”التجارة العالمية” ضد تدابير الاتحاد الأوروبي لمركباتها الكهربائية بلومبرج: العملة الإيرانية عند أدنى مستوى أمام الدولار بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.9% أو ما يعادل 1.98 دولار إلى 71.47 دولار للبرميل، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.40% إلى 103.88 نقطة، في تمام الساعة 11:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وافق تحالف“أوبك+” على تأجيل قرار زيادة إنتاج النفط لمدة شهر واحد، ليدخل حيز التنفيذ في يناير بدلًا من ديسمبر، حيث من المقرر زيادة الإمدادات بمقدار 180 ألف برميل يوميًا.

من جانبه، قال“هيثم الغيص” أمين عام“أوبك” إن الطلب العالمي على النفط لن يصل إلى ذروته في أي وقت قريب مع استمرار النمو العالمي، مضيفًا أن المنظمة تنظر بإيجابية كبيرة للطلب في الأمدين القريب والبعيد، رغم وجود بعض التحديات.

كشف مسح أجرته وكالة“رويترز”، الإثنين، أن الدول الأعضاء في منظمة“أوبك”، ضخوا مجتمعين 26.33 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة 195 ألف برميل يوميًا عن مستوى سبتمبر.