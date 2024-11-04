النفط يغلق مرتفعًا.. وبرنت يتجاوز 75 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهى النفط تعاملات الإثنين مرتفعًا، بالتزامن مع انخفاض الدولار، وبدعم من قرار تحالف“أوبك+” تأجيل العمل بخطة زيادة الإنتاج، ليسجل أعلى مستوياته في نحو 10 أيام.
وعند التسوية زادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 2.7% أو 1.98 دولار إلى 75.08 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر.
موضوعات متعلقة
سلطنة عُمان تحتضن أكبر تجمّع دولي لصناديق الثروة السيادية الصين تقدم شكوى لـ”التجارة العالمية” ضد تدابير الاتحاد الأوروبي لمركباتها الكهربائية بلومبرج: العملة الإيرانية عند أدنى مستوى أمام الدولار بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل
فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.9% أو ما يعادل 1.98 دولار إلى 71.47 دولار للبرميل، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.40% إلى 103.88 نقطة، في تمام الساعة 11:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وافق تحالف“أوبك+” على تأجيل قرار زيادة إنتاج النفط لمدة شهر واحد، ليدخل حيز التنفيذ في يناير بدلًا من ديسمبر، حيث من المقرر زيادة الإمدادات بمقدار 180 ألف برميل يوميًا.
من جانبه، قال“هيثم الغيص” أمين عام“أوبك” إن الطلب العالمي على النفط لن يصل إلى ذروته في أي وقت قريب مع استمرار النمو العالمي، مضيفًا أن المنظمة تنظر بإيجابية كبيرة للطلب في الأمدين القريب والبعيد، رغم وجود بعض التحديات.
كشف مسح أجرته وكالة“رويترز”، الإثنين، أن الدول الأعضاء في منظمة“أوبك”، ضخوا مجتمعين 26.33 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة 195 ألف برميل يوميًا عن مستوى سبتمبر.
MENAFN04112024000202011048ID1108850945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.