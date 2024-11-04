انفستكورب: استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار خلال 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة التي يقع مقرها في البحرين، خلال
منتدى «بوابة الخليج» للاستثمار في مملكة البحرين، ارتباطها بـ4 مليارات دولار من مبادرات الاستثمار خلال عام 2024.
في أبريل 2024، أعلنت الشركة إطلاق «منصة الأفق الذهبي من انفستكورب»
Golden Horizon
(المشار إليها في
ما يلي باسم «المنصة») إلى جانب مؤسسة الاستثمار الصينية. وستسعى المنصة إلى الاستثمار في الشركات ذات النمو المرتفع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والصين، ويبلغ حجمها المستهدَف مليار دولار. ومن المتوقع أن تتمتع الشركات المستهدفة بإمكانات نمو عالية في قطاعات جذابة، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وخدمات الأعمال. والجدير بالذكر أن صندوق انفستكورب للنمو قبل الطرح العام الأولي السعودي هو جزء من المنصة ويعكس التزام انفستكورب بنمو الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتطلع إلى الاستثمار بشكل أساسي في محفظة متنوعة من الشركات في مرحلة «ما قبل الطرح العام الأولي» من التطوّر في المملكة العربية السعودية. وقد قادت انفستكورب بالفعل لهذا الصندوق جولة استثمارية بقيمة 130 مليون دولار في شركة «سلة»، وهي منصة رائدة لتمكين التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
وبهدف إتاحة الفرصة لمزيد من المستثمرين للاستفادة من صندوق النمو السعودي قبل الطرح العام الأولي، دخلت انفستكورب في أكتوبر 2024 في شراكة مع شركة «عوائد»، أول منصة تداول سعودية خالية من العمولات. وبموجب شروط الشراكة التجارية، مكنت «عوائد» عملاءها من الاستثمار في هذا الصندوق، مما منح المستثمرين بوابة إضافية للوصول إلى فرص الاستثمار وجني عائدات مرتبطة بالأسواق الخاصة.
واستهلّت انفستكورب دخولها إلى فئة أصول الاستثمار في البنية التحتية العالمية بإتمامها الناجح لعملية الاستحواذ على حصة 50 % في شركة «كورسير» في ديسمبر 2023. وتأمل منصة «انفستكورب كورسير» أن تتمكن من توظيف أكثر من مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.
كلمات دالة
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