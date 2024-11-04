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انفستكورب: استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار خلال 2024

11/4/2024 7:25:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬انفستكورب،‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬خلال
منتدى‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ارتباطها‭ ‬بـ4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستثمار‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

في‭ ‬أبريل‭ ‬2024،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬الأفق‭ ‬الذهبي‭ ‬من‭ ‬انفستكورب‮»
 Golden ‭ ‬ Horizon
‬‭(‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‮
‬ما‭ ‬يلي‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬المنصة‮»‬‭) ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مؤسسة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الصينية‭. ‬وستسعى‭ ‬المنصة‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬ذات‭ ‬النمو‭ ‬المرتفع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وبقية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والصين،‭ ‬ويبلغ‭ ‬حجمها‭ ‬المستهدَف‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتمتع‭ ‬الشركات‭ ‬المستهدفة‭ ‬بإمكانات‭ ‬نمو‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬جذابة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬وخدمات‭ ‬الأعمال‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬انفستكورب‭ ‬للنمو‭ ‬قبل‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي‭ ‬السعودي‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬انفستكورب‭ ‬بنمو‭ ‬الشركات‭ ‬العائلية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬محفظة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي‮»‬‭ ‬من‭ ‬التطوّر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬وقد‭ ‬قادت‭ ‬انفستكورب‭ ‬بالفعل‭ ‬لهذا‭ ‬الصندوق‭ ‬جولة‭ ‬استثمارية‭ ‬بقيمة‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سلة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬لتمكين‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وبهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النمو‭ ‬السعودي‭ ‬قبل‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬الأولي،‭ ‬دخلت‭ ‬انفستكورب‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬عوائد‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬تداول‭ ‬سعودية‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬العمولات‭. ‬وبموجب‭ ‬شروط‭ ‬الشراكة‭ ‬التجارية،‭ ‬مكنت‭ ‬‮«‬عوائد‮»‬‭ ‬عملاءها‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق،‭ ‬مما‭ ‬منح‭ ‬المستثمرين‭ ‬بوابة‭ ‬إضافية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬وجني‭ ‬عائدات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالأسواق‭ ‬الخاصة‭.‬

واستهلّت‭ ‬انفستكورب‭ ‬دخولها‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬أصول‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬العالمية‭ ‬بإتمامها‭ ‬الناجح‭ ‬لعملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬50 % ‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كورسير‮»‬‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭. ‬وتأمل‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬انفستكورب‭ ‬كورسير‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

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