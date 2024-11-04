رئيس موانئ دبي: الطرق البرية لا تعتبر بديلاً عن قناة السويس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكشف‭ ‬بن‭ ‬سليّم،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬ناقشت‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج،‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬هشاشة‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬بقوة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬90 % ‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬يتم‭ ‬نقلها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصين،‭ ‬وقال‭: ‬نحاول‭ ‬إيجاد‭ ‬بدائل‭ ‬أخرى‭ ‬باستخدام‭ ‬طرق‭ ‬برية‭ ‬بصفة‭ ‬جزئية‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬سليم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطرق‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬بديلاً‭ ‬عن‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الممر‭ ‬الأسرع‭ ‬لنقل‭ ‬البضائع‭ ‬بين‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬أصحاب‭ ‬المصالح‭ ‬التجارية‭ ‬يحتاجون‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬يستطيع‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬بضائعهم‭ ‬وتوصيلها‭ ‬إلى‭ ‬وجهتها‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التركيز‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والرقمنة‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬إذا‭ ‬نظرت‭ ‬إلى‭ ‬التجارة،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتعامل‭ ‬بالمستندات‭ ‬الورقية،‭ ‬بينما‭ ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬أثر‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬التجارة،‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬توفر‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‮»‬‭.‬

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