رئيس موانئ دبي: الطرق البرية لا تعتبر بديلاً عن قناة السويس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليّم أن دول الخليج تمثل الموقع الأفضل لمراكز التصنيع، فيما شدد على أن رقمنة التجارة الدولية وسلاسل التوريد يمكن أن توفر ما قيمته تريليون دولار، لافتا إلى أن 80
% من التجارة العالمية لا تزال تتعامل بالمستندات الورقية.
وكشف بن سليّم، خلال جلسة ناقشت التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد ضمن فعاليات منتدى بوابة الخليج، عن مدى هشاشة سلاسل التوريد والتي ظهرت بقوة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن ما يقرب من 90 % من التجارة يتم نقلها من قبل الصين، وقال: نحاول إيجاد بدائل أخرى باستخدام طرق برية بصفة جزئية.
وأكد بن سليم أن هذه الطرق لا تعتبر بديلاً عن قناة السويس التي تعد الممر الأسرع لنقل البضائع بين الشرق والغرب.
وقال إن أصحاب المصالح التجارية يحتاجون اليوم إلى من يستطيع التعامل مع بضائعهم وتوصيلها إلى وجهتها.
وشدد على أهمية التركيز والاستثمار في البنية التحتية والرقمنة وقال: «اليوم إذا نظرت إلى التجارة، فإن ما يقرب من 80 % من التجارة لا تزال تتعامل بالمستندات الورقية، بينما كشفت دراسة أجراها البنك الدولي عن أثر الرقمنة في التجارة، والتي قد توفر ما قيمته تريليون دولار».
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