اليوم.. تدشين معرض شبكة الأمل في مجمع الأفنيوز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)HopeinAction

وسيقوم‭ ‬أعضاء‭ ‬شبكة‭ ‬الأمل‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬أقسامًا‭ ‬مخصصة‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬منضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستستعرض‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬مبادراتها‭ ‬وبرامجها‭ ‬المقدمة‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تجاربها‭ ‬الناجحة‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الشباب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬وأبرز‭ ‬المنجزين‭ ‬والملهمين‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الشبابي‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬معرض‮«‬ Hope ‭ ‬ in ‭ ‬ Action ‮»‬‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الافنيوز‭ ‬التجاري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬5‭-‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬9‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬

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