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اليوم.. تدشين معرض شبكة الأمل في مجمع الأفنيوز

11/4/2024 7:25:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يفتتح‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬معرض‭ ‬شبكة‭ ‬الأمل‭ ‬‮«‬ Hope ‭ ‬ in ‭ ‬ Action ‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭ ‬التجاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ ‬الداعمة‭ ‬لتنافسية‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتضم‭ ‬29‭ ‬وزيرًا‭ ‬ومسؤولًا‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولي‭ ‬المنظمات‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بهدف‭ ‬استعراض‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الشباب‭ ‬الحريص‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬تأثير‭ ‬ايجابي‭ ‬في‭ ‬مجتمعه‭ ‬وبلده‭. ‬

وسيقوم‭ ‬أعضاء‭ ‬شبكة‭ ‬الأمل‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬أقسامًا‭ ‬مخصصة‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬منضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬‮«‬شبكة‭ ‬الأمل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستستعرض‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬مبادراتها‭ ‬وبرامجها‭ ‬المقدمة‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تجاربها‭ ‬الناجحة‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الشباب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬وأبرز‭ ‬المنجزين‭ ‬والملهمين‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الشبابي‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬معرض‮«‬ Hope ‭ ‬ in ‭ ‬ Action ‮»‬‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الافنيوز‭ ‬التجاري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬5‭-‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬9‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬

كلمات دالة

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