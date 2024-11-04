اليوم.. تدشين معرض شبكة الأمل في مجمع الأفنيوز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يفتتح اليوم الثلاثاء معرض شبكة الأمل «
Hope
in
Action » في مجمع الأفنيوز التجاري بمملكة البحرين، ضمن فعاليات الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب «شبكة الأمل» التي أطلقتها مملكة البحرين، وتضم 29 وزيرًا ومسؤولًا عن القطاع الشبابي من مختلف دول العالم بالإضافة إلى مسؤولي المنظمات الاقليمية والدولية، بهدف استعراض أفضل الممارسات الناجحة في القطاع الشبابي وتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة الشباب الحريص على خلق تأثير ايجابي في مجتمعه وبلده.
وسيقوم أعضاء شبكة الأمل بجولة في المعرض الذي يتضمن أقسامًا مخصصة لكل دولة منضوية تحت مظلة «شبكة الأمل»، حيث ستستعرض الدول المشاركة مبادراتها وبرامجها المقدمة للشباب في مختلف المجالات، فضلاً عن تجاربها الناجحة وأفضل الممارسات التي تم تطبيقها في مجالات الشباب، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها الحركة الشبابية وأبرز المنجزين والملهمين في الشأن الشبابي.
يذكر أن معرض« Hope in Action » يقام في مجمع الافنيوز التجاري خلال الفترة 5-10 نوفمبر الجاري من الساعة 10:00 صباحًا حتى 9:00 مساءً.
كلمات دالة
MENAFN04112024000055011008ID1108850725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.