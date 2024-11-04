Tuesday, 05 November 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستثمرون: البحرين وجهتنا المفضلة

11/4/2024 7:25:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬وجهتهم‭ ‬المفضلة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تسمح‭ ‬بملكية‭ ‬استثمار‭
‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬لمعظم‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية،‭ ‬وهي‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بحرية‭ ‬التملك‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬جميعها‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارها‭ ‬منطقة‭ ‬حرة‭ ‬عمليا‭.‬

وقالوا‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭: ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬أثبتت‭ ‬موقعها‭ ‬كوجهة‭ ‬مثلى‭ ‬تمكن‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬بيئتها‭ ‬المواتية‭ ‬للأعمال‭ ‬للنمو‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬ولذا‭ ‬فإن‭ ‬اختيار‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬صائب‭.‬

وصرح‭ ‬اللورد‭ ‬جيري‭ ‬جريمستون‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السابق‭ ‬بوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬ووزارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والطاقة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الصناعية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعضو‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تشايرمان‭ ‬جيمكورب‭ ‬كابيتال‮»‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وأضاف،‭ ‬اللورد‭ ‬جريمستون،‭ ‬يؤكد‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالميا‭ ‬كوجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬ماليا‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأرفع‭ ‬المعايير،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تملكه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ازدهار‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬المتنوعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تكلفة‭ ‬تشغيلية‭ ‬ومعيشية‭ ‬تنافسية‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬إيسوارا‭ ‬راو‭ ‬ناندام‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«بوليماتيك‭ ‬الكترونيكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬استثمرت‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف،‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتوسع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬خبرتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الموصلات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬المملكة‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬السهل‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬يتماشى‭ ‬تأسيس‭ ‬مصنعنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬للتوسع‭ ‬عالميا،‭ ‬وسيسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬الدولي‭ ‬المتنامي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المستثمر‭ ‬دانيل‭ ‬هاريسون،‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬تتيح‭ ‬فرصًا‭ ‬قيمةً‭ ‬للمستثمرين‭ ‬العالميين‭ ‬والمحليين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬مواتية‭ ‬للأعمال‭ ‬وقوة‭ ‬عاملة‭ ‬مؤهلة‭.‬

وأضاف،‭ ‬‮«‬تتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬أفضل‭ ‬المعدلات‭ ‬التنافسية‭ ‬للتكلفة‭ ‬التشغيلية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحرية‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬نسبة‭ ‬التملك‭ ‬للأجنبي‭ ‬بحوالي‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬القطاعات‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬القيود‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمناطق‭ ‬الحرة،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬المملكة‭ ‬مناخاً‭ ‬ضريبياً‭ ‬مثالياً‭ ‬مع‭ ‬انعدام‭ ‬وجود‭ ‬الضرائب‭ ‬المؤسسية‭ ‬والضرائب‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬والقيود‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬الأرباح‭ ‬أو‭ ‬الأسهم‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬إيغور‭ ‬رايخيلسون‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭:
 Interlink ‭ ‬ Metals ‭ & ‬ Chemicals ‮»‬‭ ‬مثلت‭ ‬البحرين‭ ‬لنا‭ ‬خيارًا‭ ‬ملائمًا‭ ‬ضمن‭ ‬خارطتنا‭ ‬للتوسع‭ ‬العالمي،‭ ‬فهي‭ ‬كوجهة‭ ‬تتمتع‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬وجود‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية،‭ ‬والكلفة‭ ‬التشغيلية‭ ‬التنافسية،‭ ‬وتوافر‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬ذات‭ ‬الخبرة‭ ‬والتأهيل‭ ‬العالي‮»‬‭.‬

وأضاف،‭ ‬اختارت‭ ‬شركة‭ ‬ Interlink ‭ ‬ Metals ‭ & ‬ Chemicals ‭ ‬البحرين‭ ‬لإقامة‭ ‬مصنعها‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وإمكاناتها‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬التصدير،‭ ‬وسيشغل‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬مرحلته‭ ‬الأولى‭ ‬أفران‭ ‬الإشعاعات‭ ‬الالكترونية‭ (‬ EB ‭) ‬لإنتاج‭ ‬ألواح‭ ‬وقوالب‭ ‬التيتانيوم‭ ‬الخالص،‭ ‬وكذلك‭ ‬أفران‭ ‬الفاكيوم‭ ‬آرك‭ (‬ VAR ‭) ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنتاج‭ ‬معدن‭ ‬التيتانيوم‭.‬

وأضاف،‭ ‬‮«‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬للمصنع‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬وعمليات‭ ‬التصنيع‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتلبية‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات،‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‮»‬‭.‬

كلمات دالة

MENAFN04112024000055011008ID1108850724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث