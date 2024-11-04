مستثمرون: البحرين وجهتنا المفضلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالوا‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭: ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬أثبتت‭ ‬موقعها‭ ‬كوجهة‭ ‬مثلى‭ ‬تمكن‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬بيئتها‭ ‬المواتية‭ ‬للأعمال‭ ‬للنمو‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬ولذا‭ ‬فإن‭ ‬اختيار‭ ‬البحرين‭ ‬للاستثمار‭ ‬فيها‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬صائب‭.‬

وصرح‭ ‬اللورد‭ ‬جيري‭ ‬جريمستون‭ ‬وزير‭ ‬الاستثمار‭ ‬السابق‭ ‬بوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬ووزارة‭ ‬الأعمال‭ ‬والطاقة‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬الصناعية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعضو‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تشايرمان‭ ‬جيمكورب‭ ‬كابيتال‮»‬،‭ ‬قائلاً‭: ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وأضاف،‭ ‬اللورد‭ ‬جريمستون،‭ ‬يؤكد‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬تدعيم‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالميا‭ ‬كوجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬ماليا‭ ‬للاستثمارات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأرفع‭ ‬المعايير،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تملكه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للاستثمار‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ازدهار‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬المتنوعة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تكلفة‭ ‬تشغيلية‭ ‬ومعيشية‭ ‬تنافسية‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬إيسوارا‭ ‬راو‭ ‬ناندام‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«بوليماتيك‭ ‬الكترونيكس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬استثمرت‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف،‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتوسع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬خبرتنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الموصلات‭ ‬الالكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬المملكة‭ ‬الموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬السهل‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬المنطقة،‭ ‬إذ‭ ‬يتماشى‭ ‬تأسيس‭ ‬مصنعنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬أهدافنا‭ ‬للتوسع‭ ‬عالميا،‭ ‬وسيسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬الدولي‭ ‬المتنامي‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المستثمر‭ ‬دانيل‭ ‬هاريسون،‭ ‬إن‭ ‬البحرين‭ ‬تتيح‭ ‬فرصًا‭ ‬قيمةً‭ ‬للمستثمرين‭ ‬العالميين‭ ‬والمحليين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬مواتية‭ ‬للأعمال‭ ‬وقوة‭ ‬عاملة‭ ‬مؤهلة‭.‬

وأضاف،‭ ‬‮«‬تتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬أفضل‭ ‬المعدلات‭ ‬التنافسية‭ ‬للتكلفة‭ ‬التشغيلية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحرية‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬نسبة‭ ‬التملك‭ ‬للأجنبي‭ ‬بحوالي‭ ‬100 % ‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬القطاعات‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬القيود‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمناطق‭ ‬الحرة،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬المملكة‭ ‬مناخاً‭ ‬ضريبياً‭ ‬مثالياً‭ ‬مع‭ ‬انعدام‭ ‬وجود‭ ‬الضرائب‭ ‬المؤسسية‭ ‬والضرائب‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬والقيود‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬الأرباح‭ ‬أو‭ ‬الأسهم‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أوضح‭ ‬إيغور‭ ‬رايخيلسون‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭:

‬ Interlink ‭ ‬ Metals ‭ & ‬ Chemicals ‮»‬‭ ‬مثلت‭ ‬البحرين‭ ‬لنا‭ ‬خيارًا‭ ‬ملائمًا‭ ‬ضمن‭ ‬خارطتنا‭ ‬للتوسع‭ ‬العالمي،‭ ‬فهي‭ ‬كوجهة‭ ‬تتمتع‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬وجود‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأميركية،‭ ‬والكلفة‭ ‬التشغيلية‭ ‬التنافسية،‭ ‬وتوافر‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬ذات‭ ‬الخبرة‭ ‬والتأهيل‭ ‬العالي‮»‬‭.‬

وأضاف،‭ ‬اختارت‭ ‬شركة‭ ‬ Interlink ‭ ‬ Metals ‭ & ‬ Chemicals ‭ ‬البحرين‭ ‬لإقامة‭ ‬مصنعها‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬وإمكاناتها‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬التصدير،‭ ‬وسيشغل‭ ‬المصنع‭ ‬في‭ ‬مرحلته‭ ‬الأولى‭ ‬أفران‭ ‬الإشعاعات‭ ‬الالكترونية‭ (‬ EB ‭) ‬لإنتاج‭ ‬ألواح‭ ‬وقوالب‭ ‬التيتانيوم‭ ‬الخالص،‭ ‬وكذلك‭ ‬أفران‭ ‬الفاكيوم‭ ‬آرك‭ (‬ VAR ‭) ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنتاج‭ ‬معدن‭ ‬التيتانيوم‭.‬

وأضاف،‭ ‬‮«‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬للمصنع‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬وعمليات‭ ‬التصنيع‭ ‬المتقدمة‭ ‬لتلبية‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة‭ ‬وإدارة‭ ‬النفايات،‭ ‬مع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‮»‬‭.‬

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