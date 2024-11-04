جامعة الخليج العربي توقع عقد إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات لرفع الطاقة الاستيعابية بالجامعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد عقد إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات مع عباس محمود عباس، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة محمود أكبر علي رضا، وذلك استجابة لارتفاع عدد الطلبة المقبولين بالجامعة نتيجةَ فتح تخصصات جديدة كبرنامج بكالوريوس العلوم في التمريض، وغيره من البرامج الأكاديمية المبتكرة التي تستهدف أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال التوقيع، رحّب رئيس الجامعة بالتعاون مع شركة محمود أكبر علي رضا لما لها من سمعة طيبة في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، آملاً أن يكون هذا المشروع ممهداً لشراكات مقبلة ناجحة، مؤكداً ثقته بالالتزام بتسليم المشروع في الوقت المحدد لما للشركةِ من خبرات في مجال حلول التصميم والبناء والتشييد، وخدمات إدارة المشاريع.
وأكّد الدكتور آل فيهد أهمية تسليم المشروع في الوقت المحدد بحسب ما تنص عليه شروط العقد، مشيراً إلى أن هذا المبنى الجديد والمتعدد الاستخدامات يأتي تلبية واستجابة لاحتياجات الطلبة المقبولين، على النحو الذي يؤمّن لهم الراحة والاستقرار في حياتهم الدراسية، ويوفّر بيئة صحية ملائمة للتحصيل العلمي بما يتماشى مع الأهداف الأكاديمية والاجتماعية والصحية الاستراتيجية للجامعة. ومن جانبه، رحّب عباس محمود عباس المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة محمود أكبر علي رضا بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، كونها منارة للعلم وأحد أكبر وأنجح المشاريع الأكاديمية الخليجية المشتركة الرائدة والمشرفة خليجياً وعربياً وعالمياً، مؤكداً الالتزام بتسلم المشروع وفقاً للوقت المحدد.
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