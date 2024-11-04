Tuesday, 05 November 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة الخليج العربي توقع عقد إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات لرفع الطاقة الاستيعابية بالجامعة

11/4/2024 7:25:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬عقد‭ ‬إنشاء‭ ‬مبنى‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬مع‭ ‬عباس‭ ‬محمود‭ ‬عباس،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬محمود‭ ‬أكبر‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬وذلك‭ ‬استجابة‭ ‬لارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬المقبولين‭ ‬بالجامعة‭ ‬نتيجةَ‭ ‬فتح‭ ‬تخصصات‭ ‬جديدة‭ ‬كبرنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التمريض،‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وخلال‭ ‬التوقيع،‭ ‬رحّب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬محمود‭ ‬أكبر‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬آملاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ممهداً‭ ‬لشراكات‭ ‬مقبلة‭ ‬ناجحة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ثقته‭ ‬بالالتزام‭ ‬بتسليم‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬لما‭ ‬للشركةِ‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬التصميم‭ ‬والبناء‭ ‬والتشييد،‭ ‬وخدمات‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭.‬

وأكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فيهد‭ ‬أهمية‭ ‬تسليم‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬شروط‭ ‬العقد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬والمتعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬يأتي‭ ‬تلبية‭ ‬واستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬المقبولين،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يؤمّن‭ ‬لهم‭ ‬الراحة‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬الدراسية،‭ ‬ويوفّر‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ملائمة‭ ‬للتحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجامعة‭. ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬رحّب‭ ‬عباس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬محمود‭ ‬أكبر‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬كونها‭ ‬منارة‭ ‬للعلم‭ ‬وأحد‭ ‬أكبر‭ ‬وأنجح‭ ‬المشاريع‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬الرائدة‭ ‬والمشرفة‭ ‬خليجياً‭ ‬وعربياً‭ ‬وعالمياً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الالتزام‭ ‬بتسلم‭ ‬المشروع‭ ‬وفقاً‭ ‬للوقت‭ ‬المحدد‭.‬

كلمات دالة

MENAFN04112024000055011008ID1108850723

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث