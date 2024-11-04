جامعة الخليج العربي توقع عقد إنشاء مبنى متعدد الاستخدامات لرفع الطاقة الاستيعابية بالجامعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬التوقيع،‭ ‬رحّب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬محمود‭ ‬أكبر‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬آملاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ممهداً‭ ‬لشراكات‭ ‬مقبلة‭ ‬ناجحة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ثقته‭ ‬بالالتزام‭ ‬بتسليم‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬لما‭ ‬للشركةِ‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حلول‭ ‬التصميم‭ ‬والبناء‭ ‬والتشييد،‭ ‬وخدمات‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭.‬

وأكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فيهد‭ ‬أهمية‭ ‬تسليم‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬شروط‭ ‬العقد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬والمتعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬يأتي‭ ‬تلبية‭ ‬واستجابة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬المقبولين،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يؤمّن‭ ‬لهم‭ ‬الراحة‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬الدراسية،‭ ‬ويوفّر‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ملائمة‭ ‬للتحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجامعة‭. ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬رحّب‭ ‬عباس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬محمود‭ ‬أكبر‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬كونها‭ ‬منارة‭ ‬للعلم‭ ‬وأحد‭ ‬أكبر‭ ‬وأنجح‭ ‬المشاريع‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬الرائدة‭ ‬والمشرفة‭ ‬خليجياً‭ ‬وعربياً‭ ‬وعالمياً،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الالتزام‭ ‬بتسلم‭ ‬المشروع‭ ‬وفقاً‭ ‬للوقت‭ ‬المحدد‭.‬

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