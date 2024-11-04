بلدي المحرق يناقش مبادرة تمويل سداد متأخرات الكهرباء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





ناقش‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬ملف‭ ‬تعاون‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬حول‭ ‬تسوية‭ ‬متـأخرات‭ ‬الفواتير‭ ‬للمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬نورة‭ ‬النعمة‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬متابعة‭ ‬المستحقات‭ ‬والتحميل‭ ‬بهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والبنوك‭ ‬جاء‭ ‬سعيًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المواطن‭ ‬بالهيئة‭ ‬ولتوفير‭ ‬وسيلة‭ ‬مساعدة‭ ‬اضافية‭ ‬للتسديد،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬مازالت‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬تستقبل‭ ‬طلبات‭ ‬التقسيط‭ ‬الداخلي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمـات‭ ‬الأخرى‭ ‬المُتاحة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬البنوك‭ ‬لتصفـير‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والتي‭ ‬تمتاز‭ ‬بسنوات‭ ‬تقسيط‭ ‬أطول‭ ‬عن‭ ‬سنوات‭ ‬الهيئة‭ ‬وفوائدها‭ ‬تعتبر‭ ‬أقل‭ ‬عن‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية‭.‬

وأوضحت‭ ‬النعمة‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬أيّة‭ ‬انقطاعات‭ ‬للتيّار‭ ‬الكهربائي‭ ‬منذ‭ ‬تدشين‭ ‬نظام‭ ‬التحصيل‭ ‬الثابت‭ ‬الجديد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬رفعت‭ ‬معدلات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المشتركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريب‭ ‬موظفي‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬تحصيل‭ ‬الأقسـاط‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف،‭ ‬وتنسيق‭ ‬زيارات‭ ‬منزلية‭ ‬للمشتركين‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحصيل‭ ‬فواتيرهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬المغادرة‭ ‬أو‭ ‬الاتصال،‭ ‬وتطرقت‭ ‬إلى‭ ‬شراكة‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وبالتحديد‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لمساعدة‭ ‬المشتركين‭ ‬المتعففين‭. ‬





الثقافة تقترح لجنة تنسيقية للبيوت الآيلة للسقوط.. وتطالب بميزانية لها

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قال‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬ممثل‭ ‬سادسة‭ ‬المحرق‭: ‬إن‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تصفير‭ ‬ديونها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬للتسديد‭ ‬مبيّنًا‭ ‬بـأن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬احتمالية‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬تحويل‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬شركة،‭ ‬ولكن‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬متابعة‭ ‬المستحقات‭ ‬والتحميل‭ ‬بهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬كشفت‭ ‬بـأنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالـي‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬الهيئة‭ ‬بـإجبار‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬المتأخرات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقدم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬تمويلية‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬وإنما‭ ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬للتخفيف‭ ‬عن‭ ‬المواطن‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬نـاقش‭ ‬المهندس‭ ‬عيسى‭ ‬البوعينين‭ ‬القائم‭ ‬بـأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬مزايدة‭ ‬استثمار‭ ‬وتشغيل‭ ‬حديقة‭ ‬المحرق‭ ‬الكبرى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬تحصيل‭ ‬أيّة‭ ‬رسوم‭ ‬تخص‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬المرتادين‭ ‬وذلك‭ ‬لتفادي‭ ‬مشكلة‭ ‬تكدس‭ ‬السيارات‭ ‬واكتظاظ‭ ‬الأحياء‭ ‬السكينة‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحديقة‭.‬

‭ ‬وحول‭ ‬انتفاع‭ ‬المستثمر‭ ‬بـ20 % ‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬بيّن‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬انتفاع‭ ‬المستثمر‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬تـأجير‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬وغيرها‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الانشائية‭ ‬والمساس‭ ‬بالمواقف،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬كافّة‭ ‬سيتم‭ ‬الإشارة‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬كُتيب‭ ‬المزايدة‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬رد‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬حول‭ ‬ترميم‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث،‭ ‬حيث‭ ‬دعت‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬لجنة‭ ‬تنسيقية‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬عدّة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬مثل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬ومجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬والشرطة،‭ ‬ومحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬والمسح‭ ‬العقاري‭ ‬وذلك‭ ‬لإيجاد‭ ‬الحل‭ ‬الأمثل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬بيوت،‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬ميزانية‭ ‬لازمة‭ ‬لطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬مقاولين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬ترميم‭ ‬وتنظيف‭ ‬وتأهيل‭ ‬هذه‭ ‬البيوت‭ ‬بغرض‭ ‬حمايتها‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬قيمتها‭ ‬التراثية‭.‬

وعبرت‭ ‬دلال‭ ‬المقهوي‭ ‬ممثل‭ ‬ثانية‭ ‬المحرق‭ ‬عن‭ ‬استيائها‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬واصفة‭ ‬إياه‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬مبالي‭ ‬بسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬القاطنين‭ ‬بمحيط‭ ‬هذه‭ ‬البيوت‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬خطرًا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم،‭ ‬مستنكرة‭ ‬تحويل‭ ‬بعض‭ ‬اصحاب‭ ‬هذه‭ ‬البيوت‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬ومنع‭ ‬مُلاكها‭ ‬من‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ملكيتها‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إليهم،‭ ‬حيث‭ ‬دعت‭ ‬المقهوي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬جذري‭ ‬ونهائي‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬ترفع‭ ‬من‭ ‬معدلات‭ ‬الخطر‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الذين‭ ‬يسكنون‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البيوت‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬بشأن‭ ‬مقترح‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‭ ‬بهدف‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬عبر‭ ‬تشجيع‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬ممارسات‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬نقل‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬الطلبات‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬الدراجات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬عبر‭ ‬توجيه‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬عمل‭ ‬موظفي‭ ‬التوصيل‭ ‬مثل‭ ‬توفير‭ ‬تأمين‭ ‬صحي‭ ‬أو‭ ‬تحسين‭ ‬حقوقهم‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وسيساهم‭ ‬المقترح‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬غير‭ ‬العادلة،‭ ‬حيث‭ ‬ستصبح‭ ‬الشركات‭ ‬مجبرة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬المالية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الحكومة،‭ ‬كما‭ ‬يخدم‭ ‬المقترح‭ ‬منع‭ ‬استخدام‭ ‬المساحات‭ ‬العامة‭ ‬المخصصة‭ ‬للسيارات‭ ‬لأنه‭ ‬سيجري‭ ‬حصل‭ ‬عدد‭ ‬الدراجات‭ ‬لكل‭ ‬مطعم‭ ‬بحسب‭ ‬فئته‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬قال‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭: ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬تواجه‭ ‬الخسارة‭ ‬والإفلاس‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تُطالب‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬التي‭ ‬تشترك‭ ‬معها،‭ ‬حيث‭ ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬بضرورة‭ ‬ايقاف‭ ‬اصدار‭ ‬تصاريح‭ ‬شركات‭ ‬توصيل‭ ‬الأطعمة‭ ‬كخطوة‭ ‬أولية‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬والتباحث‭ ‬معهم‭ ‬حول‭ ‬الموضوع،‭ ‬ورفع‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬تبيّن‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬شركات‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‭ ‬وأبرز‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬تطبيقها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق‭ ‬اقترح‭ ‬تغيير‭ ‬التوصية‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬جذرية‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬شركات‭ ‬توصيل‭ ‬الأطعمة‭ ‬وتم‭ ‬التصويت‭ ‬عليها‭ ‬والموافقة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬حاجز‭ ‬أمني‭ ‬حول‭ ‬النافورة‭ ‬الواقعة‭ ‬بمحمية‭ ‬دوحة‭ ‬عراد‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭ ‬لطفلة‭ ‬صغيرة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬غرقت‭ ‬في‭ ‬النافورة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬وجرت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬بتسمية‭ ‬التقاطعات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الدوائر‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬وذلك‭ ‬لإضافة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدقة‭ ‬خصوصًا‭ ‬لإرشاد‭ ‬الإسعاف‭ ‬والمرور‭ ‬ودوريات‭ ‬الشرطة‭.‬





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