القائد العام يشيد بجهود السفيرة التركية في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشكر‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬القادمة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

كلمات دالة