القائد العام يشيد بجهود السفيرة التركية في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إيسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عملها، وذلك صباح أمس.
وشكر القائد العام لقوة دفاع البحرين سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين على جهودها الطيبة التي بذلتها خلال فترة عملها في مملكة البحرين، التي أسهمت في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها القادمة.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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