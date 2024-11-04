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القائد العام يشيد بجهود السفيرة التركية في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين

11/4/2024 7:25:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عملها،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وشكر‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬سفيرة‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامها‭ ‬القادمة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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