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محافظ المحرق يشكر وزير الداخلية بعد لقائه أهالي المحافظة

11/4/2024 7:25:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬باسمه‭ ‬وباسم‭ ‬جميع‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭.‬

وأكد‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تعتبر‭ ‬ترسيخا‭ ‬لمكانة‭ ‬المحرق‭ ‬وأهاليها‭ ‬الكرام‭ ‬وتأكيدا‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬تواصل‭ ‬مباشر‭ ‬ودائم‭ ‬بين‭ ‬القيادة‭ ‬والمواطنين‭ ‬وكل‭ ‬المسؤولين،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة‭ ‬وخاصة‭ ‬الأمنية‭ ‬يأتي‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬مملكتنا‭ ‬العزيزة‭ ‬تضع‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬والمشاريع‭ ‬الإسكانية،‭ ‬والتعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والتنمية،‭ ‬والحياة‭ ‬الكريمة،‭ ‬وبجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬وتنفيذية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونقل‭ ‬المحافظ‭ ‬شكر‭ ‬وتقدير‭ ‬الأهالي‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ولكل‭ ‬منسوبي‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬وضباط‭ ‬صف‭ ‬وأفراد‭ ‬ومدنيين‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالتطور‭ ‬والتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات،‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعميق‭ ‬حس‭ ‬الانتماء‭.‬

واختتم‭ ‬المحافظ‭ ‬تصريحه‭ ‬بنقل‭ ‬مشاعر‭ ‬المواطنين‭ ‬بكل‭ ‬مدن‭ ‬وقرى‭ ‬المحافظة‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أن‭ ‬قلوب‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬تحمل‭ ‬الحب‭ ‬والولاء‭ ‬المطلق‭ ‬والبيعة‭ ‬الأبدية‭ ‬لجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والمحرق‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬إلا‭ ‬كما‭ ‬عاهدت‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬أسرة‭ ‬واحدة‭ ‬وقلبا‭ ‬واحدا‭ ‬محبة‭ ‬للوطن‭ ‬وولاء‭ ‬لمليكها‭ ‬وقيادتها‭. ‬

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