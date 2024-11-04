محافظ المحرق يشكر وزير الداخلية بعد لقائه أهالي المحافظة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق باسمه وباسم جميع أهالي المحافظة خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بعد لقائه أهالي المحافظة.
وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تعتبر ترسيخا لمكانة المحرق وأهاليها الكرام وتأكيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل مع كل فئات المجتمع، وهو ما يميز مجتمعنا البحريني من تواصل مباشر ودائم بين القيادة والمواطنين وكل المسؤولين، وما تشهده البحرين من تطور وازدهار في كل مناحي الحياة وخاصة الأمنية يأتي بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والتي تؤكد أن مملكتنا العزيزة تضع المواطنين الكرام في المقام الأول سواء من خلال توفير الأمن والأمان، والمشاريع الإسكانية، والتعليم والصحة والتنمية، والحياة الكريمة، وبجهود حثيثة وتنفيذية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونقل المحافظ شكر وتقدير الأهالي لوزير الداخلية ولكل منسوبي الوزارة من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين على الجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمقيمين، مشيدين بالتطور والتقدم الذي تشهده الوزارة على كل الأصعدة والمستويات، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية وتعميق حس الانتماء.
واختتم المحافظ تصريحه بنقل مشاعر المواطنين بكل مدن وقرى المحافظة الذين أكدوا أن قلوب أهالي المحرق تحمل الحب والولاء المطلق والبيعة الأبدية لجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمحرق لن تكون إلا كما عاهدت القيادة الحكيمة، أسرة واحدة وقلبا واحدا محبة للوطن وولاء لمليكها وقيادتها.
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