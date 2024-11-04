قطر تحافظ على صدارتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حافظ المنتخب القطري للكرة الطائرة على صدارته للمجموعة الثانية بحصوله على النقطة 6 بعد فوزه الثاني على التوالي على حساب المنتخب الأردني الذي تلقى خسارته الثانية بثلاثة أشواط من دون مقابل 25-22، 25-12، 25-16، في المباراة التي جمعتهما أمس في صالة عيسى بن راشد في الرفاع ضمن منافسات بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة.
وفي الوقت الذي قدم فيه المنتخبات شوطا أوليا متكافئا 22-22، فإنّ المنتخب القطري قد بسط أفضليته على الشوط الثاني 10-9 رغم أنه لعب بتشكيل مغاير غابت عنه بعض ركائزه الرئيسة، وبهذه الخسارة ظل المنتخب الأردني بدون رصيد بعد خسارتين.
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