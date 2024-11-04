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قطر تحافظ على صدارتها

11/4/2024 7:24:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حافظ‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬النقطة‭ ‬6‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬12،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬فيه‭ ‬المنتخبات‭ ‬شوطا‭ ‬أوليا‭ ‬متكافئا‭ ‬22‭-‬22،‭ ‬فإنّ‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬قد‭ ‬بسط‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬10‭-‬9‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لعب‭ ‬بتشكيل‭ ‬مغاير‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬بعض‭ ‬ركائزه‭ ‬الرئيسة،‭ ‬وبهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬ظل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭.‬

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