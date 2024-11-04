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يوم الطبيب.. وحكاية 1000 عاطل..!!

11/4/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غدا‭ ‬الأربعاء‭.. ‬سنحتفل‭ ‬بيوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭.. ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬اهتمام‭ ‬الدولة‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬مسيرة‭ ‬الأطباء‭ ‬ودور‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.. ‬في‭ ‬ظل‭ ‬جهود‭ ‬مضاعفة‭ ‬وبارزة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬لدعم‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والطبي،‭ ‬ومبادرات‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لتدريب‭ ‬الأطباء‭ ‬والخريجين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬واهتمام‭ ‬رفيع‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭.‬

بالأمس‭ ‬القريب‭ ‬نشرت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إحصائية‭ ‬رسمية‭ ‬كشفت‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬1000‭ ‬باحث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬الصحية‭ ‬مسجلين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العمل،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬ألف‭ ‬رخصة‭ ‬طبية‭ ‬وفنية‭ ‬وتمريضية،‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬المستوفية‭ ‬للشروط‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬والأجانب‭.‬

سيظل‭ ‬الاحتفاء‭ ‬والاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬يواجه‭ ‬تحديا‭ ‬وطنيا‭ ‬كبيرا،‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬الطبية،‭ ‬وتسكين‭ ‬الخريجين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬منظومة‭ ‬صحية‭ ‬رسمية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬والعيادات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تستجب‭ ‬بعد‭ ‬للنسبة‭ ‬المئوية‭ ‬من‭ ‬البحرنة‭ ‬التي‭ ‬يطمح‭ ‬إليها‭ ‬الشارع‭ ‬البحريني،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬عدم‭ ‬احتساب‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬‮«‬الاستقبال‮»‬‭ ‬فيها‭.. ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬الأرقام‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬ومصداقية‭. ‬

جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬و«تمكين‮»‬‭ ‬ملحوظة‭ ‬ومشكورة‭.. ‬ولكن‭ ‬اليد‭ ‬الواحد‭ ‬لا‭ ‬تصفق‭ ‬ولا‭ ‬تنجز‭ ‬إنجازا‭ ‬شاملا‭ ‬يحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الألف‭ ‬عاطل‭ ‬اليوم،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لتوظيف‭ ‬الخريجين‭ ‬القادمين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬غدا‭. ‬

ما‭ ‬حققته‭ ‬وتحققه‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬والكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬عند‭ ‬الإنجاز‭ ‬الوطني‭ ‬الاستثنائي‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬،‭ ‬والإشادات‭ ‬المستمرة،‭ ‬وشهادات‭ ‬التقدير‭ ‬والتكريم‭.. ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬يستلزم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬مضاعفة‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الصحي،‭ ‬الذي‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬الطواقم‭ ‬والكوادر‭ ‬الأجنبية‭.‬

مؤخرا‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬سعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬المرأة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬وإطلاق‭ ‬خدمة‭ ‬المسار‭ ‬السريع‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬ومن‭ ‬قبله‭ ‬إعلان‭ ‬تصفير‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬القوقعة،‭ ‬وغيرها‭ ‬كثير‭.. ‬مؤشرات‭ ‬إيجابية‭ ‬لحجم‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬داخل‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬جمعية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لفئات‭ ‬المجتمع‭.‬

بالمناسبة‭.. ‬جاء‭ ‬ضمن‭ ‬أهداف‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المجال،‭ (‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬لأعضائها‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحدياتهم‭ ‬المهنية‭).. ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬تحديدا‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭ ‬بالكامل‭ ‬بعد،‭ ‬ولم‭ ‬تتحرك‭ ‬الجمعيات‭ ‬المختصة‭ ‬بشكل‭ ‬يؤكد‭ ‬فاعليتها،‭ ‬ودورها‭ ‬المنشود‭ ‬والمطلوب‭.‬

وبالمناسبة‭ ‬كذلك‭.. ‬ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬ينطبق‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا،‭ ‬وندرة‭ ‬توظيفهم‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬الأجانب‭.. ‬وهو‭ ‬ملف‭ ‬وطني‭ ‬آن‭ ‬الأوان‭ ‬لفتحه‭ ‬وتحريكه،‭ ‬وبحرنته‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭.‬

وكل‭ ‬عام‭ ‬والطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬بألف‭ ‬خير‭.. ‬وكذلك‭ ‬الـ‭(‬1000‭) ‬عاطل‭ ‬وباحث‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

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