ترامب ينتظر حفيدا من أصل عربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬لـ«نادي‭ ‬ديترويت‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ابنته‭ ‬تيفاني‭ ‬وزوجها‭ ‬اللبناني‭ ‬الأصل‭ ‬مايكل‭ ‬بولس‭ ‬ينتظران‭ ‬مولودهما‭ ‬الأول‭. ‬وظهر‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬وهو‭ ‬يتعرف‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحضور،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬والد‭ ‬زوج‭ ‬ابنته‭ ‬الدكتور‭ ‬مسعد‭ ‬بولس،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭: ‬‮«‬يصادف‭ ‬أن‭ ‬يوجد‭ ‬هنا‭ ‬والد‭ ‬زوج‭ ‬تيفاني،‭ ‬مايكل،‭ ‬وهو‭ ‬شاب‭ ‬استثنائي‭ ‬للغاية‭. ‬وهي‭ ‬شابة‭ ‬استثنائية،‭ ‬وسترزق‭ ‬بطفل‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬رائع‮»‬‭. ‬وتيفاني‭ ‬ترامب‭ ‬هي‭ ‬كريمة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬زواجه‭ ‬الثاني‭. ‬ولترامب‭ ‬5‭ ‬أولاد،‭ ‬3‭ ‬منهم،‭ ‬إيفانكا‭ ‬ودونالد‭ ‬جونيور‭ ‬وإريك،‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬إيفانا‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬وتيفاني‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الثانية‭ ‬مارلا‭ ‬مابلز،‭ ‬وبارون‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الحالية‭ ‬ميلانيا‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬والد‭ ‬مايكل‭ ‬بولس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬الجديد‭ ‬اللبنانية‭ ‬إنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬هواجس‭ ‬الجالية‭ ‬العربية‭ ‬والمسلمة‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ترامب،‭ ‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬صوت‭ ‬اللبنانيين‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭. ‬واعتبر‭ ‬الدكتور‭ ‬مسعد‭ ‬بولس‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الأساسي‭ ‬لترامب‭ ‬سيتمحور‭ ‬حول‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بينما‭ ‬شدد‭ ‬ترامب‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬يتضمن‭ ‬أمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ولاية‭ ‬متأرجحة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬‮«‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ - ‬اللبناني‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وعلينا‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬برمته‮»‬‭.‬