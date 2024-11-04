ترامب ينتظر حفيدا من أصل عربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ينتظر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب حفيدا جديدا، يضاف إلى عائلته الكبيرة.
وأعلن ترامب خلال ندوة لـ«نادي ديترويت الاقتصادي» أن ابنته تيفاني وزوجها اللبناني الأصل مايكل بولس ينتظران مولودهما الأول. وظهر ترامب في الحفل الذي عقد في أكتوبر وهو يتعرف على عدد من الحضور، بمن في ذلك والد زوج ابنته الدكتور مسعد بولس، إذ قال في كلمته: «يصادف أن يوجد هنا والد زوج تيفاني، مايكل، وهو شاب استثنائي للغاية. وهي شابة استثنائية، وسترزق بطفل. وهذا أمر رائع». وتيفاني ترامب هي كريمة الرئيس الأمريكي السابق من زواجه الثاني. ولترامب 5 أولاد، 3 منهم، إيفانكا ودونالد جونيور وإريك، من زوجته الأولى إيفانا التي توفيت في يوليو 2022، وتيفاني من زوجته الثانية مارلا مابلز، وبارون من زوجته الحالية ميلانيا.
من جهة أخرى، قال والد مايكل بولس في مقابلة مع قناة الجديد اللبنانية إنه تمكن من إيصال هواجس الجالية العربية والمسلمة بالولايات المتحدة إلى الرئيس السابق ترامب، كما تمكن من إيصال صوت اللبنانيين خلال الحرب. واعتبر الدكتور مسعد بولس أن الدور الأساسي لترامب سيتمحور حول السلام في الشرق الأوسط. يأتي ذلك بينما شدد ترامب أمس أمام جمهور يتضمن أمريكيين من أصول عربية في ولاية ميشيغان، التي تعتبر ولاية متأرجحة في الانتخابات، على ضرورة إنهاء «الصراع الإسرائيلي - اللبناني»، مضيفا: «أعرف الكثيرين من لبنان وعلينا إنهاء هذا الأمر برمته».
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