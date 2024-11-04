Tuesday, 05 November 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب ينتظر حفيدا من أصل عربي

11/4/2024 7:09:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينتظر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬والمرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حفيدا‭ ‬جديدا،‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬عائلته‭ ‬الكبيرة‭.‬

وأعلن‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬لـ«نادي‭ ‬ديترويت‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ابنته‭ ‬تيفاني‭ ‬وزوجها‭ ‬اللبناني‭ ‬الأصل‭ ‬مايكل‭ ‬بولس‭ ‬ينتظران‭ ‬مولودهما‭ ‬الأول‭. ‬وظهر‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬وهو‭ ‬يتعرف‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحضور،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬والد‭ ‬زوج‭ ‬ابنته‭ ‬الدكتور‭ ‬مسعد‭ ‬بولس،‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬كلمته‭: ‬‮«‬يصادف‭ ‬أن‭ ‬يوجد‭ ‬هنا‭ ‬والد‭ ‬زوج‭ ‬تيفاني،‭ ‬مايكل،‭ ‬وهو‭ ‬شاب‭ ‬استثنائي‭ ‬للغاية‭. ‬وهي‭ ‬شابة‭ ‬استثنائية،‭ ‬وسترزق‭ ‬بطفل‭. ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬رائع‮»‬‭. ‬وتيفاني‭ ‬ترامب‭ ‬هي‭ ‬كريمة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬زواجه‭ ‬الثاني‭. ‬ولترامب‭ ‬5‭ ‬أولاد،‭ ‬3‭ ‬منهم،‭ ‬إيفانكا‭ ‬ودونالد‭ ‬جونيور‭ ‬وإريك،‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬إيفانا‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2022،‭ ‬وتيفاني‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الثانية‭ ‬مارلا‭ ‬مابلز،‭ ‬وبارون‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬الحالية‭ ‬ميلانيا‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬والد‭ ‬مايكل‭ ‬بولس‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬الجديد‭ ‬اللبنانية‭ ‬إنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬هواجس‭ ‬الجالية‭ ‬العربية‭ ‬والمسلمة‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ترامب،‭ ‬كما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬صوت‭ ‬اللبنانيين‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭. ‬واعتبر‭ ‬الدكتور‭ ‬مسعد‭ ‬بولس‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الأساسي‭ ‬لترامب‭ ‬سيتمحور‭ ‬حول‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بينما‭ ‬شدد‭ ‬ترامب‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬يتضمن‭ ‬أمريكيين‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيغان،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ولاية‭ ‬متأرجحة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إنهاء‭ ‬‮«‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ - ‬اللبناني‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وعلينا‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬برمته‮»‬‭.‬

MENAFN04112024000055011008ID1108850394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث