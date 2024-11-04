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في تصريح غير مسبوق.. خبير أمريكي: علينا الاعتراف بأن روسيا انتصرت

11/4/2024 7:09:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬خبير‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬ميرشايمر،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الغرب‭ ‬الاعتراف‭ ‬بحقيقة‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬تنتصر‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭.‬

وأضاف‭ ‬ميرشايمر،‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬ «Unherd» ‭ ‬على‭ ‬‮«‬يوتيوب‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بإمكان‭ ‬الحلفاء‭ ‬الغربيين‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬لمساعدة‭ ‬كييف،‭ ‬لأنهم‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬يملكون‭ ‬أسلحة،‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭.‬

ووفقا‭ ‬للخبير‭ ‬الأمريكي‭ ‬فإن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والغرب‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬قواعد‭ ‬صناعية‭ ‬لإنتاج‭ ‬أنظمة‭ ‬المدفعية‭ ‬والقذائف‭ ‬والدبابات‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬الأوكرانيون‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬تواصل‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تقدمها‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الاتجاهات‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الجبهة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬ومسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تتراجع‭ ‬وتترك‭ ‬مواقعها‭ ‬إلى‭ ‬مسافات‭ ‬تبعد‭ ‬عدة‭ ‬كيلومترات‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬صرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬قواتها‭ ‬حررت‭ ‬كروغلياكوفكا‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف،‭ ‬وهزمت‭ ‬الألوية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بصد‭ ‬5‭ ‬هجمات‭ ‬مضادة،‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬كييف‭ ‬حوالي‭ ‬410‭ ‬جنود،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ ‬غانتشف‭ ‬فيتالي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬كروغلياكوفكا‭ ‬تعني‭ ‬قطع‭ ‬أحد‭ ‬طرق‭ ‬الإمداد‭ ‬المهمة‭ ‬للأوكران،‭ ‬حيث‭ ‬وجدت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬نفسها‭ ‬معزولة‭ ‬على‭ ‬الضفة‭ ‬اليمنى‭ ‬لنهر‭ ‬أوسكول‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬كانت‭ ‬تتمتع‭ ‬بالأفضلية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬والخطط‭ ‬القتالية‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬كوبيانسك‭. ‬

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