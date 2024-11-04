في تصريح غير مسبوق.. خبير أمريكي: علينا الاعتراف بأن روسيا انتصرت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد خبير العلاقات الدولية الأمريكي جون ميرشايمر، في مقابلة على منصة «يوتيوب»، أن على الغرب الاعتراف بحقيقة أن روسيا تنتصر في ساحة المعركة.
وأضاف ميرشايمر، عبر برنامج «Unherd» على «يوتيوب»، أنه لم يعد بإمكان الحلفاء الغربيين فعل شيء لمساعدة كييف، لأنهم لم يعودوا يملكون أسلحة، بحسب قوله.
ووفقا للخبير الأمريكي فإن الولايات المتحدة والغرب ليس لديهم قواعد صناعية لإنتاج أنظمة المدفعية والقذائف والدبابات التي يحتاج إليها الأوكرانيون.
من جهة أخرى تواصل القوات الروسية تقدمها السريع في مختلف الاتجاهات على خط الجبهة، حيث أكد قادة من الجيش الروسي ومسؤولون حكوميون أن القوات الأوكرانية تتراجع وتترك مواقعها إلى مسافات تبعد عدة كيلومترات.
من جهتها، صرحت وزارة الدفاع الروسية في 30 أكتوبر الماضي بأن قواتها حررت كروغلياكوفكا الواقعة في منطقة خاركيف، وهزمت الألوية الأوكرانية، كما قامت بصد 5 هجمات مضادة، حيث خسرت كييف حوالي 410 جنود، كما أن رئيس الإدارة الروسية في منطقة خاركيف غانتشف فيتالي أوضح أن السيطرة على كروغلياكوفكا تعني قطع أحد طرق الإمداد المهمة للأوكران، حيث وجدت القوات الأوكرانية نفسها معزولة على الضفة اليمنى لنهر أوسكول في المنطقة، مضيفا أن القوات الروسية كانت تتمتع بالأفضلية في القوات والخطط القتالية على القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.
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