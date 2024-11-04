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بعد تعرضه للرشق بالطين.. ملك إسبانيا فيليب السادس يصدر بيانا

11/4/2024 7:09:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬فيليب‭ ‬السادس‭ ‬بيانا‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لسخط‭ ‬السكان‭ ‬وللرشق‭ ‬بالطين‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬يتفهم‭ ‬غضب‭ ‬ويأس‭ ‬الناس‭ ‬بسبب‭ ‬مدى‭ ‬سوء‭ ‬حالتهم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬ضربتها‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬فالنسيا‭.‬

وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬لمركز‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بمقاطعة‭ ‬فالنسيا‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الإنقاذ،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬إعطاء‭ ‬الأمل‭ ‬للمتضررين‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬الفيضانات،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭: ‬‮«‬نتفهم‭ ‬غضب‭ ‬ويأس‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بسبب‭ ‬مدى‭ ‬سوء‭ ‬حالتهم‭ ‬نتيجة‭ ‬للفيضانات‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬فيليب‭ ‬السادس‭ ‬وزوجته‭ ‬لهتافات‭ ‬ساخطة‭ ‬والرشق‭ ‬بالطين‭ ‬أثناء‭ ‬زيارته‭ ‬أمس‭ ‬إحدى‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬فالنسيا‭.‬

وبعد‭ ‬الحادث،‭ ‬قال‭ ‬البيت‭ ‬الملكي‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬وزوجته‭ ‬قطعا‭ ‬زيارتهما‭ ‬للمناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬والفيضانات،‭ ‬وألغيا‭ ‬رحلتهما‭ ‬إلى‭ ‬تشيفا‭ ‬وهي‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬فالنسيا‭.‬

وأعرب‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬والسياسيين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬من‭ ‬تعامل‭ ‬الحكومتين‭ ‬المركزية‭ ‬والإقليمية‭ ‬أثناء‭ ‬الفيضانات،‭ ‬واتهموها‭ ‬بالفشل‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‭ ‬ومواجهة‭ ‬عواقبها‭.‬

وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬بأن‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬ستجذب‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬آخرين‭ ‬لمساعدة‭ ‬المناطق‭ ‬المتضررة‭ ‬في‭ ‬فالنسيا،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬سترسل‭ ‬مدريد‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬ضابط‭ ‬إضافي‭.‬

وفي‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬هطلت‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬إسبانيا،‭ ‬وتضررت‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬والشرقية‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭.‬

وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الوفيات‭ ‬جراء‭ ‬أسوأ‭ ‬فيضانات‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬الحديث‭ ‬إلى‭ ‬217‭ ‬شخصا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬فالنسيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬آلاف‭ ‬المنازل‭ ‬وبقاء‭ ‬قرابة‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬أسرة‭ ‬بدون‭ ‬كهرباء‭.‬

كما‭ ‬أطلقت‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الإسبانية‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬تحذيرا‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬يخص‭ ‬مقاطعة‭ ‬فالنسيا‭ ‬شرقي‭ ‬البلاد‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬منذرة‭ ‬بعواصف‭ ‬رعدية‭ ‬محملة‭ ‬بأمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭.‬

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