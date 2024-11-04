ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي..جلسة حوارية لتسليط الضوء على دور المرأة وتأثيرها في عالم الأفلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وركزت‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما،‭ ‬حيث‭ ‬عكست‭ ‬تجارب‭ ‬المتحدثات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وأكدت‭ ‬الجلسة‭ ‬أن‭ ‬السينما‭ ‬قد‭ ‬أولت‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بالمرأة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬النساء‭ ‬عبر‭ ‬تجاربهن‭ ‬وطموحاتهن‭ ‬وخبراتهن‭ ‬المتراكمة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنتاج‭ ‬والإخراج‭ ‬والتمثيل،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬تغير‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬أدوارهن‭ ‬ومكانتهن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الإبداعي‭.‬

وخلال‭ ‬الجلسة،‭ ‬أوضحت‭ ‬النجمة‭ ‬المصرية‭ ‬منى‭ ‬زكي‭ ‬أن‭ ‬صورة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬المصرية‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬صدقًا،‭ ‬فهي‭ ‬تجسد‭ ‬أدوارًا‭ ‬ترتبط‭ ‬بواقعها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬مراحل‭ ‬حياتها‭ ‬المختلفة،‭ ‬مبينةَ‭ ‬أن‭ ‬الأدوار‭ ‬النسائية‭ ‬شهدت‭ ‬تباينًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬بين‭ ‬التقدم‭ ‬والتراجع،‭ ‬نتيجة‭ ‬التحديات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والقيود‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬المرأة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نظرة‭ ‬المجتمع‭ ‬لبعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬الفنية‭.‬

وتحدثت‭ ‬زكي‭ ‬عن‭ ‬تجربتها‭ ‬الشخصية،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬مشوارها‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة،‭ ‬مروراً‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬مكانتها‭ ‬الحالية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬شغفها‭ ‬بالفن‭ ‬كان‭ ‬الدافع‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬تحدٍ‭ ‬لإثبات‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفن‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشارت‭ ‬الكاتبة‭ ‬والمخرجة‭ ‬السعودية‭ ‬هناء‭ ‬العمير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬هي‭ ‬صانعة‭ ‬ومؤثرة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لطرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬النسائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الفن‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬المرأة‭ ‬تجسد‭ ‬العالم‭ ‬بنظرتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السينما،‭ ‬ولها‭ ‬طابع‭ ‬وبصمة‭ ‬مؤثران‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬الحدود‮»‬‭.‬

أشادت‭ ‬العمير‭ ‬بتجربة‭ ‬المرأة‭ ‬السعودية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الفن‭ ‬والسينما،‭ ‬حيث‭ ‬اعتبرت‭ ‬هذين‭ ‬المجالين‭ ‬شاهدين‭ ‬على‭ ‬التحولات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المرأة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬السعودية‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬بصمتها‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الإبداعي،‭ ‬وتنافس‭ ‬بموهبتها‭ ‬وإبداعها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أكدت‭ ‬الكاتبة‭ ‬والسيناريست‭ ‬البحرينية‭ ‬الشيخة‭ ‬سهى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬طرح‭ ‬قضايا‭ ‬المرأة‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬السينما‭ ‬والدراما،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النجمتين‭ ‬سعاد‭ ‬عبدالله‭ ‬وحياة‭ ‬الفهد‭ ‬قدمتا‭ ‬نموذجًا‭ ‬متميزًا‭ ‬في‭ ‬الكوميديا‭ ‬الخليجية،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬السينما‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬النسائية‭ ‬المتميزة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬المرأة‭.‬

واختتمت‭ ‬الشيخة‭ ‬سهى‭ ‬حديثها‭ ‬بالتأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬تمتلك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬السينمائية،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬دعمًا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفنية‭ ‬والإعلامية‭ ‬لتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تنوع‭ ‬القصص‭ ‬السينمائية‭ ‬لتشمل‭ ‬أصوات‭ ‬النساء‭ ‬وآراءهن،‭ ‬بما‭ ‬يثري‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬ويعزز‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭.‬