الدكتورة فرح النعيمي لـ((الخليج الطبي)): هناك إجراءات غير جراحية لإنهاء معاناتك مع ضعف عضلات قاع الحوض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الانقباض‭ ‬والانبساط‭ ‬يسمح‭ ‬لكِ‭ ‬بالتحكم‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الأمعاء‭ ‬والتبول‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬كثيرة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة،‭ ‬سنتعرف‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العوامل‭ ‬وأحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬فرح‭ ‬النعيمي‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬بالمركز‭ ‬الطبي‭ ‬الجامعي‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الطبية‭. ‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬ضعف‭ ‬عضلات‭ ‬الحوض؟

يلعب‭ ‬العامل‭ ‬الوراثي‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬ضعف‭ ‬عضلات‭ ‬الحوض،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬العرق‭ ‬الأبيض،‭ ‬وله‭ ‬علاقة‭ ‬بالمادة‭ ‬الجينية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬الجيلاتين‭ ‬والايلاستيك‭ ‬وقوة‭ ‬العضلات‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭.‬

ومن‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬اكتسابها‭ ‬هي‭ ‬طبيعة‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬مثل‭ ‬الوزن،‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬تناول‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الكافيين‭ ‬والتدخين،‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الحمل‭ ‬وطبيعة‭ ‬الولادة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬طبيعية‭ ‬أو‭ ‬قيصرية‭ ‬فهي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬عضلات‭ ‬الحوض‭ ‬ولكن‭ ‬يظهر‭ ‬الضعف‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬الولادة‭ ‬الطبيعية‭.‬

ومن‭ ‬الاسباب‭ ‬ايضا‭ ‬عدم‭ ‬ممارسة‭ ‬تمارين‭ ‬الكيجل‭ ‬اثناء‭ ‬الحمل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭. ‬

سابقا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬معروفا‭ ‬وبالتالي‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬احترازية‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬الطبيعية‭ ‬أو‭ ‬القيصرية،‭ ‬لكن‭ ‬الآن‭ ‬ننصح‭ ‬المريضات‭ ‬بالقدوم‭ ‬إلى‭ ‬العيادة‭ ‬مع‭ ‬فحص‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ (‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬6‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬الولادة‭) ‬وذلك‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬عضلات‭ ‬الحوض‭ ‬المتراخية،‭ ‬كل‭ ‬سيدة‭ ‬بحسب‭ ‬حالتها‭. ‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أهم‭ ‬الأعراض؟

بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الأعراض‭ ‬فقد‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬الاعراض‭ ‬ولكن‭ ‬يتم‭ ‬اكتشافها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفحص‭ ‬السريري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطبيبة‭ ‬المعالجة‭ ‬أو‭ ‬ان‭ ‬المريضة‭ ‬تشعر‭ ‬بألم‭ ‬متواصل‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الحوض،‭ ‬وأسفل‭ ‬الظهر،‭ ‬شد‭ ‬اثناء‭ ‬المشي‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬عدم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬البول‭ ‬وعدم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الريح‭ ‬مع‭ ‬احساس‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬الرغبة‭ ‬الجنسية‭ ‬أو‭ ‬النشوة‭ ‬الجنسية‭ ‬أثناء‭ ‬الجماع،‭ ‬الشعور‭ ‬بالاسترخاء‭ ‬وضعف‭ ‬عضلات‭ ‬المهبل‭.‬

وفي‭ ‬الحالات‭ ‬المتأخرة‭ ‬تشعر‭ ‬المريضة‭ ‬بنزول‭ ‬كتلة‭ ‬في‭ ‬المهبل‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المهبل‭ ‬أو‭ ‬المثانة‭ ‬او‭ ‬قناة‭ ‬الشرج‭ ‬أو‭ ‬جميعها‭ ‬سويا‭. ‬

كيف‭ ‬يكون‭ ‬التشخيص؟

التشخيص‭ ‬يكون‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أعراض‭ ‬المريض‭ ‬والفحص‭ ‬السريري‭ ‬وباقي‭ ‬الوسائل‭ ‬تكون‭ ‬تكميلية‭ ‬وليست‭ ‬اساسية،‭ ‬ومنها‭ ‬اجراء‭ ‬سونار‭ ‬وفحص‭ ‬ديناميكية‭ ‬البول،‭ ‬وفحوصات‭ ‬مكملة‭ ‬اخرى‭ ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬المتقدمة‭ ‬نلجأ‭ ‬الى‭ ‬الرنين‭ ‬المغناطيسي‭. ‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج؟

في‭ ‬اخر‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مساعٍ‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المختصين‭ ‬لمساعدة‭ ‬المرضى،‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والجسدية‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر،‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬المسنات‭ ‬يضطررن‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬الحفاظات‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬سلس‭ ‬البول‭.‬

كان‭ ‬السعي‭ ‬لإيجاد‭ ‬بديل‭ ‬للعمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬بإجراءات‭ ‬غير‭ ‬جراحية،‭ ‬وذلك‭ ‬لاختصار‭ ‬الوقت‭ ‬والمضاعفات‭ ‬وتقليل‭ ‬الألم‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الحالات‭.‬

هذا‭ ‬لا‭ ‬يلغي‭ ‬دور‭ ‬الجراحة‭ ‬التجميلية،‭ ‬التي‭ ‬نلجأ‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬ولكن‭ ‬الإجراءات‭ ‬غير‭ ‬الجراحية‭ ‬التجميلية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وقائية‭ ‬ولها‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولية‭ ‬ومنع‭ ‬تدهور‭ ‬الحالة‭.‬

يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬جهازان،‭ ‬الأول‭ ‬ايفا‭ ‬والثاني‭ ‬دفني،‭ ‬ايفا‭ ‬يعمل‭ ‬بالموجات‭ ‬الراديو‭ ‬الترددية،‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬إفراز‭ ‬الكولاجين‭ ‬والايلاستين‭ ‬في‭ ‬وانسجة‭ ‬قاع‭ ‬الحوض‭ ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬تقوية‭ ‬العضلات‭ ‬وشد‭ ‬عضلات‭ ‬المهبل‭ ‬وتقوية‭ ‬العضلات‭ ‬الداعمة‭ ‬والساندة‭ ‬للمثانة‭ ‬وقناة‭ ‬الشرج‭. ‬

جهاز‭ ‬دفني‭ ‬يعمل‭ ‬بتقنية‭ ‬التحفيز‭ ‬الضوئي‭ ‬الحيوي‭ ‬والكهربائي‭ ‬ويعتبر‭ ‬علاجا‭ ‬فعالا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬سلس‭ ‬البول‭ ‬المتقدمة‭ ‬وعلاج‭ ‬الندبات‭ ‬والجروح‭ ‬المؤلمة‭ ‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬الولادة،‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬الالتهابات‭ ‬المتكررة‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬من‭ ‬المضادات،‭ ‬اضافة‭ ‬إلى‭ ‬قابليته‭ ‬لشد‭ ‬عضلات‭ ‬المهبل‭ ‬وشد‭ ‬عضلات‭ ‬المثانة‭ ‬والشرج‭.‬

هل‭ ‬هناك‭ ‬طرق‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بضعف‭ ‬عضلات‭ ‬الحوض؟

النصيحة‭ ‬هي‭ ‬الوقاية‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬العلاج،‭ ‬الآن‭ ‬نعلم‭ ‬جيدا‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الحوض‭ ‬سواء‭ ‬عند‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الحمل‭ ‬والولادة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬السيدات‭ ‬غير‭ ‬المتزوجات،‭ ‬لاحظوا‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬معينة‭ ‬يصابون‭ ‬بالضعف‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الحوض‭ ‬وسلس‭ ‬البول‭ ‬وبالتالي‭ ‬نظام‭ ‬الحياة‭ ‬الصحي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬مادة‭ ‬الكولاجين‭ ‬وفيتامين‭ ‬سي‭ ‬وتقوية‭ ‬عضلات‭ ‬الحوض‭ ‬بالتمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬ومعالجة‭ ‬الإمساك‭ ‬ومعالجة‭ ‬الكحة‭ ‬المستمرة‭. ‬عدم‭ ‬الصراخ‭ ‬واستخدم‭ ‬الصوت‭ ‬العالي‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭. ‬

للسيدات‭ ‬مع‭ ‬الحمل‭ ‬المتكرر‭ ‬ينصح‭ ‬بالقيام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬واستخدام‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحديثة‭ ‬مثل‭ ‬ديفني‭ ‬وايفا‭ ‬بعد‭ ‬الولادة‭ ‬مباشرة‭ ‬وأي‭ ‬سيدة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬المذكورة‭ ‬سابقا‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تعالج‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬ندخل‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجراحية‭.‬