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((الإندبندنت)): عاصفة قادمة بعد الانتخابات الأمريكية

11/4/2024 7:08:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طالب‭ ‬مقال‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الإندبندنت‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعالم‭ ‬بالاستعداد‭ ‬للعاصفة‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الفائز‭ ‬بها‭.‬

وقال‭ ‬الكاتب‭ ‬والمذيع‭ ‬غابرييل‭ ‬غيتهاوس‭ ‬في‭ ‬مقاله‭ ‬إن‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬متقاربان،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬حقائق‭ ‬مظلمة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬ستواجهه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعالم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬المنصرم‭ ‬بلغ‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬حيلة‭: ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬مرتديًا‭ ‬سترة‭ ‬ساطعة،‭ ‬يميل‭ ‬بشكل‭ ‬عرضي‭ ‬من‭ ‬نافذة‭ ‬شاحنة‭ ‬قمامة‭ ‬عملاقة‭ ‬ويجيب‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬بورتوريكو‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يفعل‭ ‬أحد‭ ‬لبورتوريكو‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬فعلت‭. ‬لقد‭ ‬اعتنيت‭ ‬بها‭ ‬عندما‭ ‬تعرضت‭ ‬للأعاصير‭ ‬الكبيرة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬رئيسًا‭ ‬وفعل‭ ‬العكس‭ ‬تمامًا،‭ ‬حيث‭ ‬أخر‭ ‬المساعدات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضربت‭ ‬الجزيرة‭ ‬عاصفتان،‭ ‬لأنه‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬سكانها‭ ‬غير‭ ‬مخلصين‭ ‬بدرجة‭ ‬كافية‭.‬

وقال‭ ‬غيتهاوس‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التلاعب‭ ‬بالحقائق‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يفاجئنا‭. ‬ومن‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬سباق‭ ‬التسلح‭ ‬الخطابي‭ ‬المبالغ‭ ‬فيه‭ ‬الذي‭ ‬أنتج‭ ‬حيلة‭ ‬شاحنة‭ ‬القمامة‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬لا‭ ‬يفاجئنا‭. ‬بدأ‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بتجمع‭ ‬انتخابي‭ ‬لترامب‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬ماديسون‭ ‬سكوير‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬أحد‭ ‬الكوميديين‭ ‬خلال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬التمهيدية‭ ‬إلى‭ ‬بورتوريكو‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬عائمة‭ ‬من‭ ‬القمامة‮»‬‭. ‬

ثم‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬زووم‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬اللاتينيين،‭ ‬رد‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬القمامة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬أراها‭ ‬هناك‭ ‬هي‭ ‬أنصاره‭ ‬ [ ترامب ] ‮»‬‭. ‬

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