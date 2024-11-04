((الإندبندنت)): عاصفة قادمة بعد الانتخابات الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طالب مقال في صحيفة «الإندبندنت» البريطانية الولايات المتحدة والعالم بالاستعداد للعاصفة القادمة بعد الانتخابات الأمريكية بصرف النظر عن الفائز بها.
وقال الكاتب والمذيع غابرييل غيتهاوس في مقاله إن المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية متقاربان، لكن هناك حقائق مظلمة حول ما ستواجهه الولايات المتحدة والعالم بعد ذلك.
وأضاف أن شهر أكتوبر المنصرم بلغ ذروته في حيلة: دونالد ترامب، مرتديًا سترة ساطعة، يميل بشكل عرضي من نافذة شاحنة قمامة عملاقة ويجيب عن أسئلة حول بورتوريكو.
وقال: «لم يفعل أحد لبورتوريكو أكثر مما فعلت. لقد اعتنيت بها عندما تعرضت للأعاصير الكبيرة»، في إشارة إلى عام 2017، عندما كان رئيسًا وفعل العكس تمامًا، حيث أخر المساعدات بعد أن ضربت الجزيرة عاصفتان، لأنه رأى أن سكانها غير مخلصين بدرجة كافية.
وقال غيتهاوس إن هذا التلاعب بالحقائق لم يعد يفاجئنا. ومن المؤسف أن سباق التسلح الخطابي المبالغ فيه الذي أنتج حيلة شاحنة القمامة في المقام الأول لا يفاجئنا. بدأ كل شيء بتجمع انتخابي لترامب في حديقة ماديسون سكوير في نيويورك، حيث أشار أحد الكوميديين خلال سلسلة من العروض التمهيدية إلى بورتوريكو باعتبارها «جزيرة عائمة من القمامة».
ثم في مكالمة عبر تطبيق زووم مع مجموعة من الناخبين اللاتينيين، رد الرئيس بايدن قائلا: «القمامة الوحيدة التي أراها هناك هي أنصاره [ ترامب ] ».
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