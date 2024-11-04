بنك البحرين الوطني يشارك في المبادرة الوطنية للتشجير لتحقيق الحياد الكربوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووسط‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬البارزة‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬يهدف‭ ‬البنك‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬الإسهام‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬نتائج‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬ومضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليبلغ‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الالتزامات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬ويفخر‭ ‬البنك‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المحلية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬مثمرة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬اخضراراً،‭ ‬ورفدها‭ ‬للأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المنوطة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬