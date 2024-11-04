بنك البحرين الوطني يشارك في المبادرة الوطنية للتشجير لتحقيق الحياد الكربوني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تماشيا مع خطة العمل الوطنية الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني، المُعلنة من قِبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة، شارك بنك البحرين الوطني في هذه المبادرة الهادفة إلى مضاعفة جهود التشجير في مختلف أنحاء المملكة، حيث قام السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالمشاركة في زراعة شجرة بجانب مقر البنك.
ووسط مشاركة من مختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات الأهلية البارزة وأفراد المجتمع، يهدف البنك بهذه المبادرة إلى الإسهام بدوره في تسريع نتائج خطة التشجير ومضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين ليبلغ 3.6 ملايين بحلول عام 2035، وذلك بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويفخر البنك بدعم هذه الجهود المحلية لما لها من تأثيرات إيجابية مثمرة في جعل البحرين أكثر اخضراراً، ورفدها للأهداف الاستراتيجية المنوطة بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة في المملكة.
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