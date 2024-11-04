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بنك البحرين الوطني يشارك في المبادرة الوطنية للتشجير لتحقيق الحياد الكربوني

11/4/2024 7:08:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تماشيا‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬المُعلنة‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة،‭ ‬شارك‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬جهود‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬السيد‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬شجرة‭ ‬بجانب‭ ‬مقر‭ ‬البنك‭.‬

ووسط‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬البارزة‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬يهدف‭ ‬البنك‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬الإسهام‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬نتائج‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬ومضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليبلغ‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الالتزامات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬ويفخر‭ ‬البنك‭ ‬بدعم‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المحلية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬مثمرة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬البحرين‭ ‬أكثر‭ ‬اخضراراً،‭ ‬ورفدها‭ ‬للأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المنوطة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

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