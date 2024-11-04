عائلات فرنسية تقاضي تيك توك بسبب المحتوى الضار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رفعت سبع عائلات فرنسية دعوى قضائية ضد منصة تيك توك، متهمة إياها بتعريض أطفالهم لمحتوى ضار، مما أدى إلى انتحار اثنين من هؤلاء الأطفال في سن الخامسة عشرة، وفقاً لما أعلنه محاميهم يوم الاثنين.
تشير الدعوى إلى أن خوارزمية تيك توك عرضت على المراهقين السبعة مقاطع فيديو تروّج لأفكار مثل الانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل. وأوضحت المحامية لور بوترو-مارميون لقناة franceinfo أن هذه القضية هي الأولى من نوعها التي تُرفع بشكل جماعي في أوروبا.
وقالت بوترو-مارميون: "يريد الآباء أن يتم الاعتراف بالمسؤولية القانونية لتيك توك أمام القضاء. فهذه شركة تجارية تقدم منتجًا للمستهلكين، الذين هم قُصّر، وعليها أن تتحمل مسؤولية عيوب هذا المنتج".
ولطالما واجهت تيك توك، مثل غيرها من منصات التواصل الاجتماعي، انتقادات شديدة بشأن الرقابة على المحتوى. وكما هو الحال مع منصتي فيسبوك وإنستغرام، تواجه تيك توك مئات الدعاوى في الولايات المتحدة تتهمها بترويج الإدمان للملايين من الأطفال على منصاتها، مما يؤثر سلباً على صحتهم النفسية.
لم يصدر بعد أي تعليق من تيك توك بشأن هذه الاتهامات، لكنها كانت قد أعلنت سابقاً عن اهتمامها بمسائل تتعلق بصحة الأطفال النفسية، حيث أكّد المدير التنفيذي، شو زي تشو، للمشرعين الأمريكيين هذا العام أن الشركة استثمرت في إجراءات لحماية الشباب المستخدمين للتطبيق. - وكالات
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