عائلات فرنسية تقاضي تيك توك بسبب المحتوى الضار

رفعت سبع عائلات فرنسية دعوى قضائية ضد منصة تيك توك، متهمة إياها بتعريض أطفالهم لمحتوى ضار، مما أدى إلى انتحار اثنين من هؤلاء الأطفال في سن الخامسة عشرة، وفقاً لما أعلنه محاميهم يوم الاثنين.



تشير الدعوى إلى أن خوارزمية تيك توك عرضت على المراهقين السبعة مقاطع فيديو تروّج لأفكار مثل الانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل. وأوضحت المحامية لور بوترو-مارميون لقناة franceinfo أن هذه القضية هي الأولى من نوعها التي تُرفع بشكل جماعي في أوروبا.



وقالت بوترو-مارميون: "يريد الآباء أن يتم الاعتراف بالمسؤولية القانونية لتيك توك أمام القضاء. فهذه شركة تجارية تقدم منتجًا للمستهلكين، الذين هم قُصّر، وعليها أن تتحمل مسؤولية عيوب هذا المنتج".



ولطالما واجهت تيك توك، مثل غيرها من منصات التواصل الاجتماعي، انتقادات شديدة بشأن الرقابة على المحتوى. وكما هو الحال مع منصتي فيسبوك وإنستغرام، تواجه تيك توك مئات الدعاوى في الولايات المتحدة تتهمها بترويج الإدمان للملايين من الأطفال على منصاتها، مما يؤثر سلباً على صحتهم النفسية.



لم يصدر بعد أي تعليق من تيك توك بشأن هذه الاتهامات، لكنها كانت قد أعلنت سابقاً عن اهتمامها بمسائل تتعلق بصحة الأطفال النفسية، حيث أكّد المدير التنفيذي، شو زي تشو، للمشرعين الأمريكيين هذا العام أن الشركة استثمرت في إجراءات لحماية الشباب المستخدمين للتطبيق. - وكالات